Serie A 2017-2018 | tutti i verdetti finali e la classifica Juventus Campione d’Italia

Il campionato è finito : i risultati e la classifica finale della Serie A 2017/2018 : Nel posticipo dell'ultima giornata l'Inter ha battuto la Lazio e si è qualificata ai gironi di Champions League dopo sei anni di assenza The post Il campionato è finito: i risultati e la classifica finale della Serie A 2017/2018 appeared first on Il Post.

Consigli Fantacalcio 38a Giornata Serie A 2017-2018 : Il campionato volge al termine, è il momento di schierare per l’ultima volta la formazione al Fantacalcio! La 38a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli […] L'articolo Consigli Fantacalcio 38a Giornata Serie A 2017-2018 proviene ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : la Junior Fasano vince a Martina Franca - lo Scudetto verrà assegnato dopo gara-3 : Lo Scudetto della Serie A di Pallamano maschile si assegnerà sabato prossimo. Questo il verdetto scaturito da gara-2 della finalissima, dove la Junior Fasano ha sconfitto 26-18 il Conversano, pareggiando dunque la Serie, dopo il 29-26 del Pala SanGiacomo. Avvio di gara molto veloce con Guido Riccobelli capace di sbloccare il punteggio dopo appena 30”, pareggiato però immediatamente da Carlo Sperti. Le espulsioni momentanee di Pasquale ...

Probabili Formazioni 38a Giornata Serie A 2017-2018 : Probabili Formazioni della 38.a Giornata di Serie A per la stagione 2017-2018 Ecco le Formazioni della 38.a Gionata di Seria A del campionato Italiano per la stagione 2017-2018 Il campionato di Seria A per la stagione 2017-2018 è ormai all’ultimo atto con la Juventus Campione d’Italia, Napoli e Roma in Champions ecco che resta ancora aperta la […]

Consigli Fantacalcio 38° giornata Serie A 2017/2018 : Ecco chi schierare nell’ultima di campionato : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, Ecco i nostri Consigli Fantacalcio. La Serie A è giunta al termine, l’ultimo atto è arrivato, e cosi anche il Fantacalcio per questa stagione si è concluso. L’ultimo atto però, non è cosi scontato, 3 punti possono rivelarsi fondamentali. Ecco allora che vi aiutiamo noi con la nostra guida Consigli Fantacalcio, ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : a Conversano gara-1 delle finali Scudetto - Fasano sconfitto 29-26 : Va al Conversano gara-1 delle finali Scudetto della Serie A di Pallamano maschile, grazie ad una maestosa prova dei ragazzi allenati da Alessandro Tarafino nel derby pugliese contro la Junior Fasano, vinta in rimonta con il punteggio di 29-26. Avvio di gara in favore dei biancoazzurri, che pur privi di Alves Leal e Paolo De Santis si portano sul 4-0 dopo neanche dieci minuti, costringendo gli avversari al time-out. Tornati in campo è Jacopo Lupo ...

Probabili Formazioni 37a Giornata Serie A 2017-2018 : Probabili Formazioni della 37.a Giornata di Serie A per la stagione 2017-2018 Ecco le Formazioni della 37.a Gionata di Seria A del campionato Italiano per la stagione 2017-2018 Il campionato di Seria A per la stagione 2017-2018 è ormai agli sgoccioli con la Juventus quasi matematicamente campione d’Italia per la 7.a volta consecutiva e che ha lottando […]

Consigli Fantacalcio 37a Giornata Serie A 2017-2018 : E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 37a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli sul Fantacalcio Giornata dopo Giornata, suggerendovi Consigliati […] L'articolo Consigli Fantacalcio 37a ...

Serie A 2017 - 2018 Sky Sport e Premium. Anticipi e posticipi 37a e 38a Giornata : La Lega di Serie A ha comunicato il programma completo della 19esima Giornata di ritorno del campionato di Serie A TIM 2017-2018 in onda su Sky Sport e Premium Sport HD. In particolare i match della 38esima Giornata sono stati divisi...

Consigli Fantacalcio 37° giornata Serie A 2017/2018 : chi schierare e chi evitare : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri Consigli Fantacalcio. Manca davvero un niente al termine della Serie A, e del Fantacalcio, ma noi comunque non vi lasciamo soli, torna la nostra guida Consigli Fantacalcio. Cercheremo di aiutarvi a schierare la migliore formazione, azzeccando eventuali bonus che possano farvi vincere di nuovo. Andiamo con ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Jomi Salerno campione d’Italia! Indeco Conversano sconfitto – in gara-2 : E’ della Jomi Salerno lo Scudetto dell’edizione 2017/18 della Serie A di Pallamano femminile! Questo il verdetto scaturito da gara-2 della finale contro l’Indeco Conversano, al termine di 60 minuti dominati in lungo e in largo, in cui la formazione allenata da Neven Hrupec si aggiudica la contesa (e il quinto titolo) per il punteggio di 25-12. Avvio di gara molto equilibrato, con il match sbloccato da Ilaria Dalla Costa dopo ...

Spettatori Serie A 2017-2018 : all'Inter lo scudetto delle presenze : Anche se il campionato non l'ha vinto e la Champions non è ancora cosa fatta, la squadra di Spalletti ha già in bacheca una coppa: quella per le presenze allo stadio. La società nerazzurra è infatti ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto! Giovedì si replica - pugliesi appese a un filo : Va alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile, con le campionesse in carica capaci di sconfiggere 25-18 l’Indeco Conversano al Pala San Giacomo, al termine di una partita molto vivace, ma sostanzialmente dominata pienamente dalle ospiti. Lo 0-0 dura appena 32”, con Rita Trombetta che sblocca il punteggio in favore delle campane, venendo però prontamente pareggiata. Questo in sostanza è il ...