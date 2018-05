Seredova-Buffon-D' Amico | triangolo pericoloso

'Come ho saputo di avere le corna?' Seredova a Matrix spara a zero contro Buffon Video : In coincidenza con l'ultima partita ufficiale di Gianluigi Buffon con la maglia della Juventus, Piero Chiambretti ha giocato uno 'scherzetto' al portierone bianconero. In occasione della puntata di Matrix di ieri sera ha infatti invitato in studio la sua ex moglie, Alena Seredova. La bellissima attrice e modella non si è sottratta alle tante domande del malizioso conduttore, soprattuto sulla fine del matrimonio con il capitano della Juventus. ...

'Come ho saputo di avere le corna?' Seredova a Matrix spara a zero contro Buffon : In coincidenza con l'ultima partita ufficiale di Gianluigi Buffon con la maglia della Juventus, Piero Chiambretti ha giocato uno 'scherzetto' al portierone bianconero. In occasione della puntata di Matrix di ieri sera ha infatti invitato in studio la sua ex moglie, Alena Seredova. La bellissima attrice e modella non si è sottratta alle tante domande del malizioso conduttore, soprattuto sulla fine del matrimonio con il capitano della Juventus. ...

“Penso che Gigi…”. Boom! Alena cattivissima. Le corna di Buffon prudono ancora e adesso la Seredova parla : una furia contro l’ex e Ilaria D’Amico : Parole al veleno di Alena Seredova su Gigi Buffon, nel girono del suo addio alla Juve. L’ex moglie del portiere bianconero, ospite a Matrix Chiambretti, ha demolito l’ex marito a suon di battute. I due sono stati sposati dal 2011 al 2014 e dalla loro unione sono nati due figli, Luis Thomas e David Lee. Oggi Buffon è legato alla giornalista Ilaria D’Amico e anche l’ex modella ceca, 40 anni, vive una nuova storia. La ...

Alena Seredova al vetriolo su Buffon : “Con la D’Amico nessun rapporto” : Alena Seredova torna a parlare di Gigi Buffon, lanciando una frecciatina all’ex marito, ma anche alla sua nuova compagna: Ilaria D’Amico. Ospite di Matrix Chiambretti, la modella non ha risparmiato qualche dichiarazione al veleno nei confronti del calciatore. Dopo 23 anni alla Juventus, il portiere ha deciso di abbandonare il mondo del calcio, seguendo l’esempio dell’amico e collega Francesco Totti. Una notizia che è ...

Veleni e liti - la Seredova attacca : “senza Buffon tiferò Juve con più forza. Ho scoperto alla radio di essere cornuta” : Ospite a Matrix Chiambretti, Alena Seredova ha attaccato Gigi Buffon sottolineando di tifare con più forza Juventus senza di lui Un matrimonio finito male, anzi malissimo, con un tradimento che Alena Seredova non si sarebbe mai aspettata. L’ex moglie di Gigi Buffon è tornata ad attaccare l’ex marito durante il programma Matrix Chiambretti, sottolineando come adesso tornerà a tifare con più forza la Juventus dopo l’addio del ...

ALENA Seredova/ Il compagno Alessandro Nasi le ha fatto dimenticare Gigi Buffon? (Chiambretti Matrix) : ALENA SEREDOVA ospite a Chiambretti Matrix: la modella ceka racconta i suoi nuovi progetti e il rapporto con il suo nuovo compagno, Alessandro Nasi, che le ha donato serenità(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:02:00 GMT)

Alena Seredova - nuova vita a Sabato Italiano : 'Quando Gigi Buffon la lasciò per Ilaria D'Amico' : A Sabato Italiano il direttore del settimanale Novella 2000 racconta la nuova vita di Alena Seredova . La modella ha dichiarato recentemente in un'intervista su 'Chi' di essere serena accanto al nuovo ...

Alena Seredova e l’addio di Gigi Buffon : ‘Avrei preferito scoprirlo diversamente’ : “Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l’interessato o qualcun altro a me vicino […] Certi cambiamenti, anche se traumatici, servono […]”. A parlare è Alena Seredova e il riferimento chiaramente è all’ex marito Gigi Buffon. In esclusiva per Chi la showgirl si racconta nel numero in edicola da mercoledì 28 marzo per festeggiare i suoi 40 anni, e ...

Alena Seredova/ Nozze in arrivo con Alessandro Nasi? Nuova serenità per l'ex di Buffon : Alena Seredova, intervistata dal settimanale Chi, dice no al matrimonio con Alessandro Nasi con cui l'amore continua e svela nuovi dettagli sulla separazione da Buffon.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:46:00 GMT)