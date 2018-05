Sequestrata e stuprata alla fermata del bus | caccia a quattro stranieri

Roma - Sequestrata e stuprata da 4 persone : caccia al branco : sequestrata in strada e poi stuprata da quattro persone a Guidonia, alle porte di Roma. È accaduto giovedì notte, la vittima è una donna di 44 anni che mentre aspettava il bus notturno alla fermata di Rebibbia è stata fata salire in una Panda rossa dietro la minaccia di un coltello da due persone. Così è cominciato l’incubo. La donna è stata portata in una zona isolata nei pressi del casello A1 di Guidonia e qui stuprata non solo dai ...