“Sembrava un cane | ma…” Scoperta choc sul cucciolo Appena è cresciuto ha capito subito

(Di domenica 20 maggio 2018) La storia di un errore che ha dell’incredibile. Una famiglia cinese haper mesi quello che credevano essere un cagnolino quando a un certo punto una ragazza di nome Su Yun e i suoi parenti hannodi aver commesso un errore. Lei voleva a tutti i costi undi mastino tibetano. Così i genitori l’hanno accontentata glielo hanno comprato nel 2016 durante una vacanza. Spesso quando un animale è ancora unpuò capitare di essere confuso per altre specie, e in questo caso solo dopo molto tempo Su Yun, di Kunming, nella provincia cinese dello Yunnan, hadi essersi confusa. Quell’animale nei mesi èsempre più arrivando a pesare 113 chilogrammi e camminare sulle due gambe posteriori. In realtà, quello che avevano comprato era un orso nero asiatico in via di estinzione che può essere pagato a peso d’oro nel mercato ...