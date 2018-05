Schianto aereo a Cuba | a due giorni dal disastro | l' orribile denuncia di un ex pilota

thesocialpost

: Aereo Cuba. Nuovo bilancio delle vittime: i morti sono 110 - Antonio_LaVoce : Aereo Cuba. Nuovo bilancio delle vittime: i morti sono 110 - FCoglioni : Monica Leyva Garcia cittadina Italiana morta nello schianto aereo a Cuba con la figlia di 15 mesi - chiaraped : @MikelaScarpone @BarbieXanax @veluttluna @Sarti_Davide @remiromi1 Siccome un aereo si schianto' sulle Ande e i supe… -

(Di domenica 20 maggio 2018) In questipurtroppo ha fatto capolino nella cronaca italiana, così come in quella di tutto il mondo, la notizia dellodi un boeing 737 nell'Avana, a. Una vera tragedia costata oltre 100 vittime tra cui anche una donna ...