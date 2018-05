Scelta del premier | faccia a faccia tra Slavini e Di Maio

Tensione tra i due leader sulla Scelta del premier : Di Maio vuole l'incarico : Un 'professionista incontestabile' per Matteo Salvini. Un 'amico del popolo' per Luigi Di Maio, che però, forse, parla di se stesso. La situazione è ancora fluida ma a 24 ore dall'incontro dei due ...

Governo M5S-Lega - il silenzio di Mattarella : cosa c'è dietro la Scelta del Quirinale : Sergio Mattarella osserva con attenzione, silenzio e grande prudenza quello che sta accadendo. Consapevole, si dice sul Colle, che ogni sua parola rischierebbe di aggravare la situazione. L' ...

Uomini e Donne gossip : Nicolò Ferrari difende Lorenzo Riccardi prima della Scelta : Lorenzo Riccarci ancora al centro delle critiche prima della scelta di Sara Affi Fella: Nicolò Ferrari lo difende La scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne è alle porte e al centro delle polemiche, ancora una volta, c’è finito proprio uno dei suoi corteggiatori, ovvero Lorenzo Riccardi. Il motivo? In queste ore è […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Nicolò Ferrari difende Lorenzo Riccardi prima della scelta proviene da gossip e ...

Volvo – Clamorosa Scelta della casa svedese : niente motore diesel sulla berlina S60 : La Nuova Volvo S60 (che verrà immessa nel mercato nel 2019), la berlina di lusso, non avrà prevederà una motorizzazione diesel La nuova S60 berlina – il cui lancio è programmato entro la fine della primavera – sarà la prima Volvo a non prevedere una motorizzazione diesel, sottolineando così l’impegno di Volvo Cars verso un futuro a lungo termine che vada oltre i tradizionali motori a combustione interna. Volvo S60 Tutti i nuovi modelli Volvo ...

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi è la Scelta di Sara? Dichiarazione e prova prima della villa (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella, nelle sue ultime esterna la conferma che la scelta sarà Lorenzo Riccardi e non Luigi Mastroianni?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:35:00 GMT)

NBA Draft Lottery 2018 – Ai Suns la prima Scelta - Kings in paradiso : delusione Cleveland Cavaliers : I Phoenix Suns sorteggiati come prima squadra dalla Draft Lottery 2018 tenutasi ieri notte: i Kings chiameranno come secondi, solo ottavi i Cleveland Cavaliers Ieri notte a Chicago la Lottery ha dato il suo verdetto. Il prossimo 21 giugno, al Barclays Center di New York, i Phoenix Suns potranno scegliere per primi al prossimo Draft. Phoenix aveva il 25% di possibilità di ottenere la prima scelta, le più alte, dovute al peggior record NBA ...

NILUFAR HA SCELTO GIORDANO/ Uomini e donne - rumors sul web : è la Scelta della tronista : A Uomini e donne anche per NILUFAR Addatti si sta avvicinando il momento della scelta. Per chiarirsi le idee ha passato il week-end in villa insieme ai due corteggiatori(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:15:00 GMT)

La Scelta di Nilufar Addati è Giordano o Nicolò?/ Uomini e donne - annuncio con dedica speciale della tronista : A Uomini e donne anche per Nilufar Addatti si sta avvicinando il momento della scelta. Per chiarirsi le idee ha passato il week-end in villa insieme ai due corteggiatori(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:35:00 GMT)

Miccichè : «La Lega di A deve essere coinvolta nella Scelta del presidente Figc» : Il presidente della Lega Serie A ha detto la sua sulla scelta delle altre componenti di designare Giancarlo Abete come candidato alla Federcalcio. L'articolo Miccichè: «La Lega di A deve essere coinvolta nella scelta del presidente Figc» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella avvistata : la decisione su Lorenzo e Luigi prima della Scelta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella in viaggio verso Milano: sorpresa per Lorenzo Riccardi? La decisione della tronista prima della scelta(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 07:35:00 GMT)

Mattarella omaggia Luigi Einaudi e avverte i partiti : “Su Scelta del premier usò in pieno le sue prerogative” : “Uso pieno delle prerogative” da capo dello Stato per la “nomina del presidente del Consiglio“. scelta dei ministri “importantissima” secondo le “facoltà” attribuite dalla Carta. “Robusti contropoteri” per impedire “gli abusi“. Sembrano parole appartenenti a un’altra epoca, ma il discorso pronunciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Dogliani è un ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 3. Nella roulette dovuta alla Scelta della giusta gomma emergono le Mercedes - ma le Ferrari sono vicine : La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di Formula Uno, contraddistinta da cielo coperto e temperature fresche, attorno ai 20°, ha confermato che la Mercedes a Barcellona non scherza affatto. Le due “Frecce d’argento”, infatti, hanno fatto segnare i migliori tempi sia con le gomme Soft che con le SuperSoft lasciando aperto il dubbio su quale pneumatico sarà utilizzato per qualificarsi nel Q2. Il team di ...