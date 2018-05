Sarri non scopre le carte ma pensa all' addio al Napoli

Allan : “non abbiamo ancora vinto ma possiamo farlo se resta Sarri” : “Continuare con questo allenatore che ci fa giocare bene sarebbe importante, anche noi in campo ci divertiamo. Dispiace non aver vinto ancora nulla, ma possiamo farlo se manteniamo Sarri”. Il centrocampista del Napoli Allan spera che l’allenatore Maurizio Sarri resti sulla panchina degli azzurri. “Il presidente ha dimostrato di aver voglia di tenere il mister. Secondo me è giusto perché ha fatto crescere tanti giocatori e ...

Sarri-Napoli - ovvero quando i sogni non hanno scadenza : Amore e Bellezza, forse non sono ancora riuscite a salvare il mondo ma possono cambiare il calcio. Bel calcio a tutti. Comments comments

Sacchi : 'Sarri ha già vinto - in Italia non c'è cultura sportiva' : Il Napoli è arrivato a pochi punti da un club che ha una storia enorme ed è tra le più ricche del mondo. Bisogna credere nelle idee e nel lavoro, consapevoli che se uno spende 3 volte quello che ...

Napoli - Sarri : 'Dispiace aver perso lo scudetto in albergo e non in campo. Resto solo a certe condizioni' : Il Napoli ritrova il bel gioco, batte la Sampdoria e conquista il proprio record di punti in campionato, diventando contemporaneamente la seconda con più punti nella storia del campionato. Con lo ...

La linea di De Laurentiis non cambia - Sarri non dovrà aspettarsi top player : La linea di mercato di De Laurentiis non cambia, se Sarri dovesse rimanere deve esserne consapevole La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: 'Dunque, la linea sul mercato non cambierà. De Laurentiis ha il merito di dirlo in anticipo e molto chiaramente. Sarri, quindi, non dovrà eventualmente aspettarsi ...

NAPOLI - DE LAURENTIIS : “SCUDETTO? CE L'HANNO RUBATO”/ “Sarri? Non so se ha perso motivazioni” : NAPOLI, De LAURENTIIS: “Lo scudetto è nostro, ce L'HANNO tolto. Sarri? Non posso costringerlo a restare”. Il futuro dell'allenatore resta in bilico. La frecciata alla Juventus...(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:26:00 GMT)

ADL : "Sarri? Spero resti - ma non posso mica obbligarlo" : Nel mondo del calcio non è ancora chiaro quello che è lecito e quello che è illecito e noi dobbiamo stare in silenzio". fratello - Stoccata finale dedicata al Comune di Napoli: "L'idea che si ...

De Laurentiis : 'Spero Sarri resti - ma non lo costringo' : 'Sarri ha avuto una bellissima esperienza qui, ha dato grandi risultati e mi auguro che rimanga'. Così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione ...

Napoli a rapporto da Sarri : 'Non sciupiamo tutto ora' : La delusione gli si legge sul volto. Ma non solo in quello di Sarri. Sono tutti lì a non dire nulla, attorno al tecnico che prova a dire qualcosa di logico alla squadra. Ora che tutto pare non avere ...

Hamsik si schiera con Sarri : "Non immagino il Napoli senza di lui" : Centodue gol in campionato, con quello di ieri contro il Torino, con la maglia del Napoli ed un paio di traguardi a portata di mano , le 500 partite in azzurro domenica a Genova e le 395 presenze in ...

Napoli - Sarri : 'De Laurentiis? Dispiaciuto - ma non mi dimetto' : TORINO - ' Al presidente non devo replicare niente: mi ha fatto vivere un'avventura straordinaria che è quella di allenare la squadra che tifavo da bambino '. Così il tecnico del Napoli, Maurizio ...

Napoli - Sarri : "De Laurentiis non è contento? Io ho la coscienza a posto" : Sarri e de Laurentiis - "Cosa penso delle dichiarazioni di De Laurentiis? Al presidente non devo replicare niente - dice il tecnico del Napoli a Premium Sport -: mi ha fatto vivere un'avventura ...

