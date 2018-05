Sarri e il futuro | «Non so cosa farò | ma nella vita tutto finisce»

De Laurentiis sul futuro di Sarri : “tempo scaduto” - il tecnico del Napoli risponde così : Si è concluso il campionato di Serie A per il Napoli, stagione straordinaria per la squadra di Maurizio Sarri che però non è riuscita a conquistare lo scudetto, adesso a tenere banco è il futuro è il futuro del tecnico Sarri. “Se Sarri resta? Dovete chiederlo a lui, a me non ha mai voluto rispondere, ha sempre demandato al suo agente Pellegrini. L’ho chiesto a Pellegrini e lui mi ha risposto Boh! Per me la data non c’e’ ...

Napoli - senti Sarri : “Futuro? Ecco cosa dico” : Maurizio Sarri ha parlato nel post gara di Napoli-Crotone delle sue intenzioni in merito alla prossima stagione sportiva Maurizio Sarri non si è sottratto alle domande sul futuro dopo la partita vinta dal suo Napoli contro il Crotone. Il tecnico sa bene che serve dare risposte al suo presidente, il quale nel post gara ha mandato qualche frecciata proprio a Sarri, oltre che alla Juventus. Il tecnico ha parlato dunque ai microfoni di Skysport ...

Napoli - Sarri tentato dallo Zenit : il tecnico rifletterà sul futuro : Napoli, Sarri- Dopo il primo incontro terminato con un riavvicinamento totale tra De Laurentiis e Sarri, nelle ultime ore, lo Zenit starebbe tentando di strappare il tecnico toscano al club partenopeo. Come riportano i colleghi di “SportMediaset“, il club russo valuterà attentamente il da farsi e potrebbe provare l’affondo già nei prossimi giorni. OFFERTA SHOCK […] L'articolo Napoli, Sarri tentato dallo Zenit: il tecnico ...

Futuro Napoli - Sarri incontra De Laurentiis LIVE : ORE 12.15 - Sarri RAGGIUNGE DE Laurentiis L'ora del tanto atteso incontro si avvicina. Maurizio Sarri, accompagnato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dal vice presidente Edoardo De ...

Sarri : 'Scudetto? Vince la più potente - noi abbiamo perso in albergo a Firenze. Calcio troppo un business - il futuro...' : Questo sport è diventato un business per tutti, ricordiamoci che questo era uno sport. Se si lascia solo il business tutto può finire. In questo momento sto pensando alla gara con il Crotone, sono ...

Napoli - giovedì si decide il futuro di Sarri. E Hamsik pensa alla Cina : Il condizionale è d'obbligo perché secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport il capitano azzurro ha sul tavolo una proposta dalla Cina, che lo stuzzica. Non è detto che a formulargliela siano ...

Calciomercato - Pasqualin scatenato : il futuro di Sarri e Allegri - l’innesto dell’Inter - la mossa in attacco della Juve e la decisione di Criscito : Il campionato di Serie A è nella fase finale ma già si pensa alla prossima stagione ed in particolare modo al mercato con mesi caldissimi sul fronte mercato e panchina. “La posizione di Sarri e’ instabile. A me pare difficile che possa restare e tutti gli indizi portano in direzione Chelsea. Il fatto che abbia affidato la sua procura per l’estero a un agente molto vicino alla dirigenza del Chelsea e’ un indizio”. ...

Napoli - Sarri : “De Laurentiis? Mai litigato”/ “Futuro? Sto riflettendo - ma se 6-7 vanno via il ciclo è finito” : Napoli, Sarri: “De Laurentiis? Mai litigato. Futuro? Sto riflettendo, ma se 6-7 vanno via il ciclo è finito”. Le ultime notizie sull'allenatore: le dichiarazioni dopo il pareggio col Torino(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:59:00 GMT)

Napoli - Sarri senza peli sulla lingua : le novità sul futuro e la risposta a De Laurentiis : Il Napoli non è andato oltre il pareggio contro il Torino e ha praticamente abbandonato le speranze di scudetto. Ecco le parole di Maurizio Sarri al termine della partita a Sky Sport, si parla anche di futuro: “il tributo del San Paolo? Immagini che esprimono la grandezza di questo popolo, credo che nessun giocatore o nessun allenatore possano volere qualcosa in più di questo: un pubblico stupendo, 50.000 spettatori a campionato finito per ...

Sarri replica a De Laurentiis : 'Io ho la coscienza a posto - rifletto sul futuro' : Ecco le parole dell'allenatore del Napoli ai microfoni di Premium Sport : 'Al presidente non devo replicare niente: mi ha fatto vivere un'avventura straordinaria che è quella di allenare la squadra ...

Napoli - il futuro di Koulibaly legato a Sarri : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione qualora anche Sarri dovesse andar via. Il senegalese potrebbe seguire il tecnico toscano al Chelsea .

Napoli col rischio di perdere Sarri e tanti big : futuro nebuloso : Il Napoli va in pezzi? Le indiscrezioni di mercato non mancano, anzi abbondano a partire da domenica scena, ovvero dalla sconfitta netta sul campo della Fiorentina che ha compromesso la corsa verso lo scudetto di Hamsik e compagni. Sarri, in assenza di un progetto chiaro per il futuro, sarebbe pronto ad andar via, scegliendo persino la strada delle dimissioni per liberarsi dalla clausola rescissoria che accompagna il suo contratto....Continua a ...

Napoli-Sarri - il futuro è adesso : Napoli-Sarri, il futuro è adesso A Napoli oggi è già domani e domani è già il giorno delle decisioni. Cosa farà Maurizio Sarri? Avrà ancora la forza e la voglia di riprovarci dopo una stagione così intensa, difficile e, alla fine, chiusa senza vittorie? Tutte domande dalla risposta affatto scontata e che nei prossimi giorni, […]