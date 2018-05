San Giovanni Rotondo | vicesindaca in cucina con il grembiule di Mussolini ANPI | “Si

Napoli Est - un'altra stesa : spari tra la folla a San Giovanni : Ancora pistole, ancora stese e raid nella zona orientale. A San Giovanni i clan hanno dissotterrato l'ascia di guerra ed ora è conflitto aperto tra cosche rivali. La lunga serie di avvisaglie, ...

Torna a nuova vita il Forte di San Giovanni di Finalborgo grazie a Formento Restauri : Formento Restauri, azienda di Finale Ligure specializzata nel settore del restauro in quota, dopo avere effettuato interventi su alcuni tra i più importanti e suggestivi monumenti liguri, in un certo ...

San Giovanni in Marignano - la nuova immagine de 'La notte delle Streghe' : ... sono stati creati 16 eventi, partiti ufficialmente a marzo e volti a celebrare con teatro, cultura, tradizioni popolari, spettacoli, parole ed immagini San Giovanni e la sua 'notte delle Streghe'. ...

Nuovo stadio Milan - interesse per l’ex area Falck a Sesto San Giovanni : Spunta l'ipotesi di costruire l'impianto sull'ex area Falck, ma va monitorata anche la situazione di Porto di Mare e di piazza d'Armi, di interesse anche per l'Inter. L'articolo Nuovo stadio Milan, interesse per l’ex area Falck a Sesto San Giovanni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma : Il Papa oggi a San Giovanni : Roma – oggi si concludere il cammino avviato dalle parrocchie e dalle prefetture, nel tempo di Quaresima, sulle ‘malattie spirituali’. Con l’incontro della diocesi di Roma con il suo vescovo, Papa Francesco, alle 19 nella basilica di San Giovanni in Laterano. Si comincerà con un momento di preghiera. Seguirà una sintesi dei lavori pervenuti dalle parrocchie curata da una commissione diocesana. Di cui sara’ portavoce ...

Volley femminile - Fenera Chieri promossa in Serie A! Vinto il playoff con San Giovanni Marignano : Il Fenera Chieri ha conquistato la promozione in Serie A1 di Volley femminile. Le torinesi hanno sconfitto la Battistelli San Giovanni Marignano nella decisiva gara3 della Finale di Serie A2: le ragazze di coach Luca Secchi si sono imposte per 3-1 (25-21; 24-26; 25-21; 25-20) al PalaFlaminio di Rimini. Chieri completa così la propria scalata a nove anni dalla fondazione e l’anno prossimo sarà nella pallavolo italiana che conta. Si chiude ...

Roma - Raggi inaugura stazione San Giovanni : “Giornata storica” : Roma, Raggi inaugura stazione San Giovanni: “Giornata storica” Roma, Raggi inaugura stazione San Giovanni: “Giornata storica” Continua a leggere L'articolo Roma, Raggi inaugura stazione San Giovanni: “Giornata storica” proviene da NewsGo.

Metro C - Raggi inaugura stazione San Giovanni : "Oggi è una giornata storica per Roma e per l'Italia: finalmente dopo anni viene aperta la stazione di San Giovanni della Metro C ". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi , inaugurando la ...

Roma Metro C a San Giovanni - oggi apre la nuova tratta : Ora è ufficiale: la Metro C è avanzata ancora. Alle 12 partirà la prima corsa dalla nuova fermata di San Giovanni mentre ne arriverà un'altra da Pantano-Monte Compatri. Le fermate complessive della ...