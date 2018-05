Salvini risponde alla Francia | inaccettabile invasione di campo

GOVERNO MS5-LEGA - C'E' ATTESA PER IL PREMIER/ Salvini risponde a Macron : inaccettabile invasione di campo : GOVERNO Lega-M5S, chi sarà il PREMIER? Entro 24 ore il nome, Di Maio e Salvini pronti ad andare al Colle per ottenere l'approvazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:30:00 GMT)

GOVERNO M5S-LEGA - Salvini risponde A BERLUSCONI/ "Lui premier? In democrazia decidono gli italiani" : GOVERNO, Lega e M5s dopo il contratto, toto Premier: spuntano i nomi di Giuseppe Conte e Andrea Roventini, proposti entrambi dallo schieramento dei pentastellati(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:33:00 GMT)

Salvini : Non ho visto buche sulle strade di Roma. 'Tappami' risponde... - Romait - : Una dichiarazione curiosa e che però ha anche una valenza politica poiché sta ad indicare l'ottimo stato delle trattative sul governo fra M5s e Lega. 'Il leader della Lega , già Lega Nord - Roma ...

Governo M5s-Lega - Salvini risponde all’Ue : “Migranti? Ennessima inaccettabile interferenza” : Trattative private sul programma di Governo e prese di posizione pubbliche in puro stile leghista. È un Matteo Salvini bifronte quello impegnato da un lato a scrivere con il M5s i punti del contratto su cui potrebbe basarsi il mandato dell’esecutivo, dall’altro a rispondere all’Europa che chiede il rispetto della linea politica dell’Italia in tema di immigrazione. Su quest’ultimo punto, è il Salvini di sempre, ...

"Salvini - scongela i voti. Risponderai alla Storia" ?E Di Maio si ricandida : "Volevo capire se Salvini c'era o ci faceva? e per 55 giorni ho provato a proporgli un governo assieme. L'unica cosa che gli ho chiesto è staccati da Berlusconi, ma lui ha preferito Berlusconi a tutto questo. Ne risponderà alla storia e agli italiani"A dirlo è Luigi Di Maio che a Rtl 102,5 avvia ufficialmente la campagna elettorale e non perde tempo nell'attaccare gli avversari. "Se si sta andando al voto è perché lui ha scelto la restaurazione ...

"Salvini - scongela i voti Risponderai alla Storia" ?E Di Maio si ricandida : "Volevo capire se Salvini c'era o ci faceva? e per 55 giorni ho provato a proporgli un governo assieme. L'unica cosa che gli ho chiesto è staccati da Berlusconi, ma lui ha preferito Berlusconi a tutto questo. Ne risponderà alla storia e agli italiani"A dirlo è Luigi Di Maio che a Rtl 102,5 avvia ufficialmente la campagna elettorale e non perde tempo nell'attaccare gli avversari. "Se si sta andando al voto è perché lui ha scelto la restaurazione ...

Governo - Di Maio risponde a Salvini : ‘Scegliamo un premier insieme’ Video : A poche ore dal terzo giro di consultazioni al Quirinale, il leader del M5S, Luigi Di Maio [Video], ospite del talk show domenicale di Rai3, Mezz’ora in più, condotto da Lucia Annunziata, risponde alla proposta di un Governo a tempo tra centrodestra e M5S avanzata dal capo della Lega, Matteo Salvini, nei giorni scorsi. Le indiscrezioni giornalistiche raccolte nelle ultime ore, descrivevano il candidato premier pentastellato disposto addirittura ...

Centrodestra ultima spiaggia : vertice Salvini-Meloni per rispondere a Berlusconi : Per il futuro governo si parte dalla nostra area politica, che ha vinto le elezioni del 4 marzo, e dai nostri programmi. Di Maio si metta l'anima in pace'. Carroccio resta contrario a qualsiasi ...

Governo - Di Maio riapre a Salvini : idea premier “terzo”/ Ultime notizie : M5s risponde oggi alla Lega in tv? : M5S, Di Maio tende la mano alla Lega: “Governo? Sacrifico la premiership in favore di Salvini, ma ad una condizione”. Importanti dichiarazioni da parte del leader pentastellato(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:22:00 GMT)

Governo - Di Maio a Salvini : “Noi mai con Berlusconi. La Lega nega voto per guai finanziari”. Lui risponde : “Sono insulti” : La Lega insiste per cercare un dialogo con i 5 stelle e far partire un Governo, Luigi Di Maio ribadisce l’insormontabile veto su Silvio Berlusconi. Quindi chiede il voto anticipato e alza i toni. “Si è piegato all’ex Cavaliere solo per le poltrone”, scrive su Twitter in mattinata rilanciando un post del leghista del 2012 in cui diceva “no a possibili assi con Forza Italia”. Poi sul Blog delle Stelle rilancia: ...

Salvini a Euroflora risponde a Di Maio : : Il responsabile del Carroccio in visita a Genova reagisce dopo i riferimenti ai problemi finanziari e giudiziari della Lega

Asia Argento insulta Salvini - lui risponde : 'Che sfigata è?' Video : #Asia Argento salì alla ribalta della cronaca l'anno scorso quando, a Ottobre, finì sulle prime pagine del New York Times in merito a delle presunte violenze subite da parte del regista hollywoodiano Harvey Weinstein. Lei ovviamente non fu l'unica ma faceva parte di una lunga lista di altre donne dello spettacolo che hanno accusato l'uomo degli stessi reati: molestie sessuali e ricatti. L'offesa dell'Argento Nei mesi a re si unirono alla ...

Asia Argento insulta Salvini - lui risponde : 'Che sfigata è?' : Asia Argento salì alla ribalta della cronaca l'anno scorso quando, a Ottobre, finì sulle prime pagine del New York Times in merito a delle presunte violenze subite da parte del regista hollywoodiano Harvey Weinstein. Lei ovviamente non fu l'unica ma faceva parte di una lunga lista di altre donne dello spettacolo che hanno accusato l'uomo degli stessi reati: molestie sessuali e ricatti. L'offesa dell'Argento Nei mesi a seguire si unirono alla ...

Asia Argento vs Matteo Salvini/ L'attrice attacca il leghista : "mer*a". Lui risponde : "kompagna" : Botta e risposta durissimo tra Matteo Salvini e Asia Argento sui social. L'attrice insulta il leader della Lega dopo un post sul caso di Pamela Mastropietro. Il politico risponde.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:20:00 GMT)