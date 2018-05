Salvini-Di Maio - nuovo faccia a faccia : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti questa mattina. Un incontro, viene riferito, per fare il punto sul nodo della premiership. Queste sono infatti le ultime ore per trovare la condivisione del nome del premier prima di andare a riferire domani da Mattarella. Intanto si mettono insieme le frasi che Salvini e Di Maio usano per l’identikit del prossimo premier: “Una figura che vada bene a ...

M5s-Lega - Ronzulli (Fi) : “No a governo con Di Maio premier. Salvini? Non è più il leader del centrodestra ora” : “Salvini? Non è il leader del centrodestra in questo momento, perché non siamo insieme nel governo. Salvini è il leader della Lega che cerca di portare avanti le idee e il programma del centrodestra”. Sono le parole della senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, dorante “Faccia a Faccia”, su La7. Stoccata della parlamentare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “In realtà, il centrodestra è maggioranza e più volte abbiamo ...

Norme razziste nel programma Di Maio – Salvini. Mattarella le bocci : Fra le tante promesse demagogiche che, se attuate, porterebbero rapidamente l'Italia al default, il "programma di governo" del M5Stelle e della Lega comprende anche una serie di misure persecutorie e razziste nei confronti degli immigrati, e non solo di quelli irregolari.Per i "circa 500mila" irregolari l'obiettivo è il rimpatrio. Gli ostacoli principali al suo raggiungimento sono tre:Individuarli e rinchiuderli in qualche posto ("centri ...

Roma, 20 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti questa mattina. Un incontro, viene riferito, per fare il punto sul nodo della premiership.

