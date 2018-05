Salvini-Di Maio | fumata bianca sul Premier | C' è l' accordo | spero non ci siano veti sulla

Governo - l'accordo tra Di Maio e Salvini sul premier : l'indiscrezione su Giuseppe Conte : La scelta sul nome tanto atteso e tanto tenuto segreto per il prossimo premier alla fine è caduta sul personaggio più sconosciuto dell'ampia rosa a disposizione di Luigi Di Maio e Matteo Salvini . ...

Giuseppe Conte premier - Salvini all'Interno - Di Maio al Lavoro e allo Sviluppo economico : le prime indiscrezioni sul governo : Un faccia a faccia di due ore per chiudere l'accordo di governo da portare lunedì pomeriggio al Quirinale. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati di nuovo, questa volta per decretare il nome del prossimo premier, che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe essere Giuseppe Conte, professore esperto di Diritto amministrativo, già indicato dal capo politico del Movimento 5 Stelle come possibile ministro alla Pubblica ...

Governo M5S-Lega : Conte premier Di Maio al Lavoro - Salvini agli Interni : Secondo fonti attendibili, la scelta per il premier sarebbe caduta sul professore di diritto amministrativo indicato dai grillini. Nel Governo anche i due leader

