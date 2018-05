Salvini : «Chiuso accordo su premier e squadra di ministri - ora no veti» : Un nuovo incontro sI è tenuto in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini . L'obiettivo è stato raggiunto, quello dell' accordo sul nome del primo...

Salvini : 'Chiuso accordo su premier e squadra di ministri - ora no veti' : 'Stamattina abbiamo chiuso l' accordo sul premier e sulla squadra di ministri '. Lo dice il leader della Lega Nord Matteo Salvini a Fiumicino. ' Il premier non sarò io e nemmeno Di Maio ', aggiunge. E ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. M5s : “Contratto chiuso”. Lega : “No”. Si tratta sul premier. Carelli : “Io a disposizione” : Una bozza del contratto da limare, con una decina di punti a cui dare il via libera, e una squadra da formare. Ma soprattutto un nome del presidente del Consiglio da trovare che possa mettere tutti d’accordo. Se non è oggi la giornata decisiva per il Governo Lega-M5s, di sicuro è una delle più importanti. E’ in corso in questo momento l’incontro a Montecitorio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: un faccia a faccia da cui i ...