huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Salvezza', l'emergenza immigrazione non è mai stata raccontata in maniera così poetica - Filomen02298445 : RT @HuffPostItalia: 'Salvezza', l'emergenza immigrazione non è mai stata raccontata in maniera così poetica - HuffPostItalia : 'Salvezza', l'emergenza immigrazione non è mai stata raccontata in maniera così poetica - GruppoEsperti : -

(Di domenica 20 maggio 2018) L'arancione è il colore del soccorso, dei giubbotti di salvataggio, della speranza per chi affronta incautamente le onde del mare. Arancione è anche il colore dell'Aquarius, la nave utilizzata dagli operatori di SOS Mediterranée, una ONG (Organizzazione Non Governativa) che si occupa di salvare le vite di coloro che provano la disperata traversata dalle coste della Libia a quelle italiane. In collaborazione con Medici senza frontiere, operano per non aggiungere nuovi volti senza nome alle 30.000 persone già morte nel tentativo di oltrepassare il Mediterraneo in tutti questi anni."Siamo qui per salvare le persone, proteggerle, testimoniare la loro sofferenza", ha detto Sophie Beau, coordinatrice di SOS Mediterranée in una delle sue ultime missioni di soccorso. Hanno raccolto la sua dichiarazione Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, due fumettisti siciliani ...