Salewa IronFly | conclusa la prima edizione | sesto posto per Giovanni Galizia | unico

Salewa IronFly – Oberrauner e Friedrich al traguardo di Suello : I due giovani austriaci si assicurano le posizioni ai piedi del podio, mentre Gallizia, primo italiano, viene rallentato dal meteo sulle Orobie insieme a Gierlach e Garin. In Valtellina grandissima rimonta di Alberti e Frigerio, che balzano al decimo posto con un volo da 134 chilometri La lista dei finisher della prima edizione della Salewa Ironfly si allunga a cinque. Prima di pranzo infatti sono arrivati i due connazionali austriaci Simon ...

Salewa IronFly – Continua la lotta per il quarto posto : Con il podio ormai completato dagli arrivi in serata di ieri, è Continuata la battaglia per i posti d’onore della prima Salewa Ironfly. Anche oggi il meteo instabile è stato forse l’avversario più temibile La battaglia per il quarto posto è ancora aperta, ma salvo sorprese sembra essere diventata definitivamente una questione tra i due giovani austriaci: Simon Oberrauner e Thomas Friedrich. Oggi quest’ultimo è salito velocemente a ...

Salewa IronFly – Maurer è il vincitore della prima edizione : Il campione svizzero Chrigel Maurer ha vinto la prima edizione della Salewa Ironfly, conducendo la gara dal primo all’ultimo giorno. Secondo posto per Patrick Von Kanel, mentre Anders è atteso al traguardo in serata Alle 15:05 del 16 Maggio 2018, 4 giorni, 4 ore e 50 minuti dopo il via, Chrigel Maurer ha concluso da vincitore il percorso da 458 chilometri in linea d’aria. Il campione svizzero ha comandato dal primo all’ultimo giorno di gara, ...

Salewa IronFly – Maurer e Anders passano la boa del Bormio : Il quarto giorno di gara della Salewa Ironfly vede l’allungo forse decisivo di Chrigel Maurer, che oggi potrebbe essere già al traguardo. Alle sue spalle Anders, eroe di giornata, supera Von Kanel con un gran volo. Nel gruppo degli inseguitori si alternano i cambi di posizione, ma a fine giornata è sempre quarto Simon Oberrauner Nel pomeriggio del suo quarto giorno di gara la Salewa Ironfly accelera. Il terzetto in testa alla gara trova ...

Salewa IronFly – Maurer è il primo ad entrare in Valtellina : Mentre in testa al gruppo Maurer, Von Kanel e Anders sono già all’imbocco della Valtellina, alle loro spalle si sono consumate scelte strategiche molto diverse, penalizzazioni, ritorni forzati a Macugnaga e il primo ritiro della competizione Chrigel Maurer è uno di quei campioni che riesce a far sembrare facile anche un’avventura durissima come la Salewa Ironfly. Lo svizzero svizzero procede senza incertezze verso la boa di Bormio, fedele alla ...

Il 12 maggio da Lecco parte "Ironfly Salewa 2018" : Speed hiking, escursionismo veloce, parapendio, maratona, sono alcune delle discipline della Ironfly Salewa 2018 in partenza da Lecco