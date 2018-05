Rugby | il Padova è campione d' Italia

Rugby - lo scudetto torna a Padova : Calvisano battuto in finale : Padova - A sette anni dall'ultimo titolo, il Petrarca Padova torna a laurearsi Campione d'Italia superando 19-11 i campioni uscenti del Patarò Calvisano. Il tredicesimo scudetto nella storia del Club ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Petrarca Padova campione d’Italia! Calvisano battuto 19-11 : Arriva la rivincita per il Petrarca Padova: allo Stadio “Plebiscito” i padroni di casa sfruttano il padrone campo e battono per 19-11 il Calvisano, detentore del titolo, nella finale del torneo dell’Eccellenza. Padova campione d’Italia: il trofeo torna ai veneti a sette anni di distanza dall’ultima affermazione giunta nel 2011. Match molto duro, con i padroni di casa che sono riusciti a fare la differenza soprattutto nella ...

Rugby - Eccellenza 2018 : finale inedita Padova-Calvisano. Si affrontano le prime due della stagione regolare : Padova contro Calvisano: le prime due della classe al termine della stagione regolare si contenderanno domani alle ore 17.00 lo scudetto dell’Eccellenza di Rugby. Si gioca in casa della compagine patavina, che proprio nelle ultime due giornate della regular season ha scavalcato i bresciani, colti da un’inattesa sconfitta in casa della Lazio. Per la prima volta i veneti giocano in casa una finale che vale il tricolore, mentre gli ...

Rugby – Eccellenza : Petrarca Padova e Patarò Calvisano si giocheranno lo scudetto : Petrarca Padova e Patarò Calvisano si giocheranno il 19 maggio Stadio Plebiscito di Padova la finale scudetto del campionato di Rugby d’Eccellenza La Finale per il titolo di Campione d’Italia 2017/2018 tra Petrarca Padova e Patarò Calvisano segna la tappa conclusiva di un cammino lungo 95 incontri, iniziato lo scorso settembre con l’avvio della stagione regolare. La sfida-scudetto di sabato 19 maggio allo Stadio Plebiscito di Padova (ore ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Petrarca Padova è la prima finalista. Battute le Fiamme Oro : Pronostico rispettato: il Petrarca Padova è la prima finalista del Campionato di Eccellenza di Rugby 2018. Seconda vittoria in due partite in semifinale con le Fiamme Oro: successo netto, per 24-10, dopo quello sofferto dell’andata a Roma. Attesa per la sfida di domani: ancora tutto aperto tra Patarò Calvisano e FEMI-CZ Rovigo, per decidere la seconda squadra finalista. Primo tempo molto noioso, con le due squadre che si affrontano sotto ...

Rugby - Eccellenza 2018 : il Petrarca Padova batte in trasferta le Fiamme Oro nella semifinale di andata : Il Petrarca Padova timbra il cartellino e si avvicina alla finale del campionato di Eccellenza di Rugby 2018. La compagine veneta si è aggiudicata oggi infatti la semifinale di andata in casa delle Fiamme Oro per 36-27 e nel ritorno potrà gestire questo vantaggio potendo sfruttare anche il fattore campo. Appuntamento per la sfida decisiva a settimana prossima, sabato 5 maggio. Partono forte gli ospiti, in meta con Bettin dopo soli 2′, ma i ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Padova vince la regular season e sfiderà le Fiamme Oro. Calvisano troverà Rovigo : Il dado è tratto: la regular season del campionato di Eccellenza di Rugby è terminata questo pomeriggio e tutti i verdetti sono stati emessi. La stagione regolare viene vinta da Padova, che avrà il vantaggio di giocare in casa il ritorno delle semifinali e l’eventuale finale: i patavini battono nello scontro diretto che vale il primato Rovigo per 29-9, e di questo risultato approfitta Calvisano, che batte con un nettissimo 50-0 Mogliano e ...