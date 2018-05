Rugby – Grand Prix 7s di Mosca | terzo posto per gli azzurri dell’Italseven

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Mosca 2018 : PAZZESCA ITALIA! Terzo posto di prestigio! Successo dell’Irlanda : Ottimo Terzo posto per l’Italia del Rugby a 7 nel Grand Prix 7s Rugby Europe di Mosca: gli azzurri hanno iniziato bene la fase ad eliminazione diretta battendo nei quarti il Portogallo per 14-7, prima di essere fermati in semifinale dalla Germania, che si è imposta per 7-22. Nella finale per il gradino più basso del podio l’Italia ha sconfitto la Francia per 14-5. La vittoria finale però è andata all’Irlanda, che ha superato per 28-5 ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Mosca 2018 : Italia ai quarti col brivido. Battute Spagna e Galles - sconfitta con l’Inghilterra : Due vittorie ed una sconfitta per l’Italia del Rugby a 7 nel Grand Prix 7s Rugby Europe di Mosca: gli azzurri hanno iniziato bene il girone di qualificazione battendo, nel primo match di giornata, la Spagna per 12-5. Il Galles poi non ha creato grattacapi alla nostra nazionale, che nulla ha concesso in difesa, vincendo per 19-0. Nell’ultimo match di giornata la compagine Italiana è stata opposta all’Inghilterra, che invece ha ...

Rugby – I dodici convocati azzurri per il Grand Prix Series 7s di Mosca : Italseven: i dodici azzurri per il Grand Prix Series 7s di Mosca Andy Wilk ha scelto ieri sera al termine del raduno romano, i dodici atleti per la tappa inaugurale del Grand Prix Series 7’s di Mosca targato Rugby Europe, in calendario il 19 e 20 maggio. L’Italseven aprirà la competizione affrontando la Spagna alle 9.00 del mattino (le 8.00 in Italia); tre ore dopo scenderà in campo contro il Galles per chiudere alle 14.30 la fase di ...

La Nazionale di Rugby seven al Circolo Canottieri Roma : il 19 e 20 maggio a Mosca la tappa inaugurale del Grand Prix 7s : Da una parte lo spirito guascone del rugby, dall'altra quello del canottaggio. Va da sé che la visita della Nazionale di rugby seven al Circolo Canottieri Roma, tenuta stamani per offrire un'occasione ...

Rugby - tutto pronto ad Alghero per il grande match : Non solo tifosi e sportivi ma anche semplici cittadini, appassionati di sport, andranno al campo a sostenere la squadra algherese che sta rappresentando al meglio la città catalana nella penisola. E' ...

L'Aquila - le Zebre e i Dragoni : il grande Rugby torna al Fattori - in migliaia per la sfida ai gallesi nella coppa europea Top 14 : ... con la sua tradizione e la sua storia, si è sempre fatta portatrice, in Italia e in Europa, del vero spirito del nostro sport. Siamo felicissimi essere qui, speriamo possa esserci tanta gente'. La ...

L'orgoglio di esserci : Imperia Rugby under 12 a Monaco per il torneo di Santa Devota - una grande esperienza internazionale : Si è fatto il giro del mondo in una sola giornata, si lavora a livello sociale, si crea una dimensione rugbistica nella società del Ponente ligure. E di questo c'è bisogno. Molto. Arrivederci, si ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : super Irlanda. Inghilterra battuta - c’è il Grand Slam : Cinque su cinque: se qualcuno avesse dei dubbi, è l’Irlanda la vera indiziata a sfidare la Nuova Zelanda in chiave mondiale. Nel giorno di San Patrizio, i Verdi compiono l’impresa in quel di Twickenham: 24-15 per i trionfatori del Sei Nazioni nell’ultimo turno contro i rivali dell’Inghilterra, che chiudono questo torneo con tantissima rabbia e delusione. Come di consueto partono fortissimo i Verdi, non temendo ...

