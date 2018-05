“Come Diana”. Royal Wedding - la star è Lady Kitty. Nipote della ‘principessa triste’ ha catturato lo sguardo del mondo : Alla fine del rito tutti i presenti alle nozze reali, compresi Harry e Meghan, hanno cantato l’inno britannico ‘Dio salvi la Regina’. Come tradizione, l’unica a non cantare è stata la regina stessa. Poi gli sposi si sono avviati fuori dalla Chiesa, baciandosi all’uscita. Marito e moglie sono saliti infine su una carrozza scoperta, un landeau, a bordo del quale attraverseranno le vie di Windsor salutando la ...

Royal Wedding - Harry regala a Meghan l'anello della mamma Diana : Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Windsor per vedere la coppia nel loro grande giorno, e molti altri hanno assistito alla cerimonia in televisione in tutto il mondo. Le celebrazioni ...

“Ecco dove sarà la luna di miele di Harry e Meghan”. Royal Wedding - i dettagli del viaggio di nozze dei principi inglesi : Li avevamo lasciati così: con le telecamere che riprendono i due sposi ed Harry che si lascia scappare una frase che, grazie al labiale, è subito rimbalzata sui siti: “Sei meravigliosa”, ha detto il principe a Meghan quando l’ha raggiunto all’altare. Si sono guardati e si sono sorrisi. In Chiesa una folla di nobili, miliardari e star di Hollywood che hanno ascoltato con attenzione (qualcuno con stupore) il sermone ...

Royal Wedding - Harry regala a Meghan l'anello della mamma Diana : Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Windsor per vedere la coppia nel loro grande giorno, e molti altri hanno assistito alla cerimonia in televisione in tutto il mondo. Le celebrazioni ...

Royal Wedding - Le auto del matrimonio di Harry e Meghan FOTO GALLERY : Il principe Harry e Meghan Markle sono marito e moglie. Il sì è stato pronunciato ieri nella cappella di St. George del castello di Windsor allapice del rito anglicano presieduto da Justin Welby, arcivescovo di Canterbury e, come da tradizione, tutti i dettagli della cerimonia hanno suscitato grande interesse per il pubblico, automobili comprese.Fratelli in spider. Al pari William e Kate, che al termine della loro cerimonia di nozze raggiunsero ...

Royal wedding. David Beckham e gli altri belli del reame : Archiviato il Royal weddign di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, è tempo anche di primi bilanci. bellissima la sposa nella sua semplicità (fatta eccezione per i capelli troppo disordinati, impossibile non notarli), super glamour le invitate, specie alcune. Dalla sempre chic Kate Middleton a Kitty Spencer, definita da molti «un angelo» via social, senza dimenticare l’impeccabile Amal Clooney in giallo, che però non ha offerto ...

Royal Wedding - ecco dove andranno Harry e Meghan per il loro viaggio di nozze : I festeggiamenti per le nozze sono finite e ora Harry e Meghan Markle sono pronti a concedersi la loro luna di miele. La coppia, che ha commosso tutti durante la celebrazione del Royal wedding,...

Royal Wedding : c’era un posto vuoto in chiesa ed era per Lady Diana : <3 The post Royal Wedding: c’era un posto vuoto in chiesa ed era per Lady Diana appeared first on News Mtv Italia.

Rabarbaro - piatti vegetariani e un tocco d’Italia. Heinz Beck commenta il menu del Royal wedding : L’abito, il «sì» commosso, il giro in carrozza, la Jaguar elettrica per il ricevimento serale. Harry e Meghan Markle sposi, a quanto pare, non ne hanno sbagliata una. E il principe e l’attrice superano a pieni voti anche il capitolo pranzo nuziale, offerto dalla regina Elisabetta, nella sala più ampia del castello di Windsor, la St George’s Hall, subito dopo il corteo in carrozza. I due avevano iniziato nel mese di marzo a ...

Royal Wedding – Prima in Givenchy - poi in Stella McCartney : Meghan Markle si cambia d’abito per il ricevimento serale : Meghan Markle per il suo matrimonio ha preferito optare per due abiti diversi: uno firmato Givenchy per la chiesa ed uno Stella McCartney per il ricevimento Un matrimonio in poppa magna quello che ieri si è celebrato tra Meghan Markle ed il Principe Harry. Delle nozze celebrate a Londra, ma che hanno avuto riverbero in tutto il mondo. Grande attenzione è stata mostrata per l’abito della sposa, firmato Givenchy. Meghan poi però ha preferito ...

Royal Wedding - l'inaspettata bellezza di Kitty Spencer : Bella, bellissima, ha un master in economia e lavora come modella . Quest'anno ha sfilato alla Milano Fashion Week ed è la protagonista della campagna primavera/estate di Dolce & Gabbana . E' stata ...

Royal Wedding - "Clooney...chi?". George e Amal fermati dalla security : Il matrimonio, festeggiato a Windsor da almeno centomila persone, è stato seguito da milioni di persone in tutto il mondo.

Royal Wedding – Amal ruba la scena a George : tutti i dettagli l’outfit scelto dalla signora Clooney [GALLERY] : Il look di Amal al matrimonio di Meghan Markle ed il Prinipe Harry strega i presenti: l’outfit azzeccatissimo della moglie di George Clooney Il Royal Wedding ha dato sfoggio a look strabilianti. Oltre a quello della sposa (vestita da Givenchy) e a quello dello sposo (in divisa), anche gli invitati hanno calamitato le attenzioni sugli outfit scelti. Tra gli abiti più ammirati c’è stato, senza ombra di dubbio, quello di Amal Clooney. ...

Il bacio segreto di Meghan e Harry - ecco il dietro le quinte del Royal Wedding : Il bacio segreto fra Meghan e Harry è senza dubbio uno dei momenti più belli del dietro le quinte del Royal Wedding. Se la coppia di sposi ha voluto condividere con il mondo la cerimonia di nozze, ha anche scelto di vivere privatamente molti altri istanti magici di un 19 maggio che passerà alla storia. Terminata la funzione presso la cappella di St George nel Castello di Windsor, Meghan e Harry hanno dato il via ai festeggiamenti veri e propri, ...