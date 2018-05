Royal wedding - cosa si dicevano il Principe Harry e Meghan durante le nozze? Ecco la lettura del labiale Articolo : Milioni di telespettatori in tutto il mondo hanno seguito lo scorso 19 maggio il Royal wedding più atteso dell'anno. Quello …

Quanta storia negli abiti del Royal wedding : il velo più lungo Lady D - 250mila sterline per Kate e Meghan il più semplice : Era il 3 giugno 1937. Wallis Simpson sposava l'ex re del Regno Unito Edoardo VIII, che pur di averla in moglie aveva abdicato, e insegnava al mondo intero due cose: il significato dell'amore, e della classe. Simpson indossava un abito "Wallis Blue" confezionato da Mainbocher nelle tonalità pallide del blu-grigio, perfettamente intonato ai suoi incredibili occhi. Il bianco lei, che era stata sposata già due volte, lo rifiutò. ...

'Dear Chelsy Davy...' La lettera - da ridere - alla ex di Harry invitata al Royal wedding : Ci è voluto coraggio ma il suo sguardo ' lì ci potevo essere io ' non è sfuggito all'occhio impiccione delle telecamere di tutto il mondo. E un po' di ironia su chi e cosa si fosse fatta sfuggire era ...

Meghan Markle al Royal wedding e le dive di Cannes. Due universi a confronto : E quando alla fine i riflettori si abbassano, emergono le immagini rimaste impresse e nascoste. Quelle che raccontano non solo un mondo e i suoi risvolti, ma anche le sue proiezioni, future e lontane. Meghan da un lato, le dive di Cannes dall’altro. Donne che in modo diverso, ma ognuna sotto riflettori propri, hanno incastonato un evento e un periodo storico dettando la linea per lo sviluppo del futuro: donne che tutte insieme e in 24 ore ...

Ascolti - vince la finale di Ballando con le stelle. Effetto Royal wedding per Verissimo : Finisce con una vittoria lo show di Rai1 “Ballando con le stelle”: il programma condotto da Milly Carlucci si congeda dal suo pubblico con la vittoria di Cesare Bocci e ottenendo con la prima parte, “Ballando…tutti in pista”, 4 milioni e 627 mila spettatori e uno share del 21.7, mentre “Ballando con le stelle” ha fatto registrare un ascolto di 3 milioni e 943 mila spettatori, con il 24.7 di share. Il ...

«Potevo esserci io al suo posto». Tutti i meme del Royal wedding : C’è chi si è commosso e chi ha trovato (anche) il lato divertente. Il royal wedding di Harry e Meghan Markle è stato seguito in diretta da milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo. E via social si è subito scatenata la corsa al meme più divertente, alla battuta virale, al commento ironico. Qui (nella nostra gallery) abbiamo raccolto i più gettonati e quelli che ci sono piaciuti di più. Protagonisti gli sposi, ma anche il resto ...

Royal wedding - le nostre pagelle : La sposa. Lo sposo. La cerimonia. La regina. William e Kate. George. Charlotte. Chi ha rubato la scena, e a chi. Lo scivolone. Il bacio. Abbiamo chiesto a una giuria d’eccezione (creata ad hoc per voi) di guardare (con noi) il matrimonio di Harry e Meghan. E di dare un voto motivato alle voci principali di questo Royal wedding. Così, per la conduttrice Geppi Cucciari: «Ridge e Brooke alle seste nozze si sono baciati con più ardore, ma una ...

Gli auguri di Priyanka Chopra a Meghan Markle per il Royal wedding - la star di Quantico : “Hai fatto la storia” : Priyanka Chopra e Meghan Markle sono grandi amiche. Per questo motivo, la star di Quantico non poteva mancare al Royal Wedding, dove ha presieduto insieme a celebrità come il cast di Suits (immancabile, dato che la neo duchessa di Sussex ha fatto parte della serie per sette stagioni), ma anche George Clooney, Victoria e David Beckham. L'ex miss Mondo e Meghan si sono conosciute nel 2015, a un evento organizzato da Elle Magazine sulle donne, e ...

Kate Middleton - vestito di Alexander McQueen riciclato?/ Successo del blush per la Duchessa (Royal Wedding) : Kate Middleton, la moglie del Principe William torna in pubblico dopo la nascita del terzogenito. C'è grande attesa per scoprire come sarà il suo vestito per la cerimonia. (Royal Wedding)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:17:00 GMT)

Royal wedding : per il ricevimento Meghan omaggia Diana con un anello speciale : Il particolare che più ha incuriosito il mondo è stato l'anello con il quale Meghan Markle si è presentata e che ha abbinato all'abito da sera. Si tratta di una preziosa acquamarina, un anello ...

Royal wedding - Harry regala a Meghan l'anello della mamma Diana : «Grazie a tutti coloro che sono venuti a Windsor e a chi ha seguito» il matrimonio «da tutto il Regno Unito, dal Commonwealth e dal mondo. Congratulazioni ancora una volta ai neo...

“Come Diana”. Royal wedding - la star è Lady Kitty. Nipote della ‘principessa triste’ ha catturato lo sguardo del mondo : Alla fine del rito tutti i presenti alle nozze reali, compresi Harry e Meghan, hanno cantato l’inno britannico ‘Dio salvi la Regina’. Come tradizione, l’unica a non cantare è stata la regina stessa. Poi gli sposi si sono avviati fuori dalla Chiesa, baciandosi all’uscita. Marito e moglie sono saliti infine su una carrozza scoperta, un landeau, a bordo del quale attraverseranno le vie di Windsor salutando la ...

Royal wedding - Harry regala a Meghan l'anello della mamma Diana : Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Windsor per vedere la coppia nel loro grande giorno, e molti altri hanno assistito alla cerimonia in televisione in tutto il mondo. Le celebrazioni ...

“Ecco dove sarà la luna di miele di Harry e Meghan”. Royal wedding - i dettagli del viaggio di nozze dei principi inglesi : Li avevamo lasciati così: con le telecamere che riprendono i due sposi ed Harry che si lascia scappare una frase che, grazie al labiale, è subito rimbalzata sui siti: “Sei meravigliosa”, ha detto il principe a Meghan quando l’ha raggiunto all’altare. Si sono guardati e si sono sorrisi. In Chiesa una folla di nobili, miliardari e star di Hollywood che hanno ascoltato con attenzione (qualcuno con stupore) il sermone ...