Rottamazione-bis | basta «dimenticarsi» una scadenza e salta tutto

Rottamazione-bis - boom di domande : 950mila - 62% via web - : E' il primo bilancio delle richieste complessivamente presentate all'Agenzia delle entrate-Riscossione per le contestazioni riguardanti il 2000/2017 -

Cartelle - 950mila domande per la Rottamazione-bis : il 62% via web : Le difficoltà degli ultimi giorni prima della scadenza, registrate soprattutto sui canali online e puntualmente segnalate dai professionisti, non sembrano aver fermato più di tanto la...

Rottamazione bis 2018 : in arrivo la proroga? Ecco perché : Oggi, 15 maggio 2018, come anche risulta dal sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, dovrebbe essere l'ultimo giorno utile per poter aderire alla definizione agevolata dei carichi fiscali ancora pendenti dal 2000 al 2017. Ma il condizionale, in questi casi, è d'obbligo. Infatti, secondo alcune indiscrezioni che girano negli uffici dell'amministrazione finanziaria dovrebbe essere in arrivo una ulteriore proroga per la presentazione delle ...

Commercialisti - rinvio Rottamazione bis : ANSA, - ROMA, 14 MAG - Il Consiglio nazionale dei Commercialisti chiede di "prendere in considerazione l'ipotesi di un rinvio tecnico dei termini per la rottamazione bis". "Stiamo ricevendo, in queste ...

Rottamazione bis delle cartelle esattoriali : adesioni entro il 15 maggio : entro il prossimo 15 maggio i contribuenti che hanno carichi affidati alla Agenzia-Entrate Riscossione potranno presentare l’istanza per l’adesione alla cosiddetta Rottamazione bis. Chi ha dunque i suddetti carichi dovrà affrettarsi per valutare o meno l’opportunità in termini di convenienza, ma anche soprattutto la possibilità di aderire alla definizione agevolata. Il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito con modificazioni dalla ...

Rottamazione bis 2018 in scadenza il 15 maggio : ecco come fare : Per adesso sono state 455.000 le cartelle esattoriali presentate all’Agenzia delle Entrate riscossione per aderire alla cosiddetta Rottamazione bis. Equitalia non esiste più, adesso c’è l’Agenzia delle Entrate riscossione che si occupa di snellire la quantità immensa di cartelle esattoriali accumulate in tanti anni di onorata carriera. Gli italiani potranno pagare le tasse mancate, i debiti col fisco e le multe stradali senza maggiorazioni, ma ...

Arrivano le lettere per la Rottamazione bis : cosa fare e come aderire al pagamento ridotto : In questi giorni sono in arrivo le 300mila lettere inviate dall'Agenzia delle Entrate per la rottamazione bis delle cartelle. Chi vuole aderire e pagare la somma che deve al fisco in misura ridotta ha tempo fino al 15 maggio: ecco cosa contengono le lettere, cosa fare e come presentare richiesta di adesione.Continua a leggere