ROMA WEB FEST - Al via la sesta edizione

ROMA WEB Fest - si aprono le iscrizioni per la sesta edizione del festival : Roma – Anche quest’anno torna il primo e più importante Festival dedicato all’audiovisivo webnativo e al mondo dell’innovazione: il Roma Web Fest. Una tre giorni dedicata all’industria dell’immagine con web serie, fashion film, viral video, cortometraggi, influencer, videogiochi e i più innovativi prodotti di realtà aumentata e virtuale. Il Roma Web Fest è ormai consacrato come […] L'articolo Roma Web Fest, si aprono le iscrizioni per la ...