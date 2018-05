Roma | una stagione con la porta chiusa | 18 clean sheet in campionato

Batistuta-Roma : il Tribunale rigetta la richiesta di risarcimento. Appello nel 2020 : Gabriel Batistuta ancora contro la Roma. Intesa come società in generale, non come attuale proprietà, che eredita una causa della precedente gestione, non ancora terminata dopo 12 anni, tanto che il ...

Roma : Codacons chiede corsi da pastori per dipendenti comunali : Roma – Il Codacons, che sceglie la strada dell’ironia per bocciare la proposta lanciata dal sindaco Raggi sul taglio dell’erba in città. Se il Comune di Roma vuole utilizzare pecore e mucche per regolare le erbacce dei parchi pubblici e affrontare l’emergenza verde nella capitale, allora dovrà provvedere a pagare corsi da pastore ai propri dipendenti. “Oltre a corsi di pastorizia per i dipendenti comunali, dovranno ...

L’Estate Infinita - TIMVISION produce una serie televisiva tratta dal Romanzo del Premio Strega Edoardo Nesi : TIMVISION ha stretto un accordo con la casa di produzione Tempesta per collaborare allo sviluppo de L'Estate Infinita, serie televisiva tratta dal romanzo del Premio Strega Edoardo Nesi

IL DIVINO OTELMA/ Una magia per risolvere il problema delle buche a Roma (Chiambretti Matrix) : Il DIVINO OTELMA ospite a Chiambretti Matrix. Il mago dirà come sempre la sua senza filtri, con previsioni su politica, attualità e vicende di costume(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:58:00 GMT)

Roma - si ferma Under per una botta al costato : Sassuolo a rischio : Durante l'allenamento di questa mattina si è fermato Cengiz Under per una contusione al costato che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco. L'esterno sente molto dolore, domani i medici lo ...

Dogman - una cRomatica acrobazia esistenziale. Matteo Garrone torna alla sua migliore espressione : In una wasteland livida, il piccolo uomo attende al suo dovere quotidiano: la toeletta per cani. Alcuni lo superano in stazza e rabbia manifesta, altri assomigliano a bomboniere da cerimonia di provincia, altri ancora sono bastardelli che trova e raccoglie in giro. Marcello si prende cura di tutti con eguale “ammore” perché Marcello è un uomo buono. Matteo Garrone torna a Cannes, per la quarta volta e a tre anni da Il racconto dei racconti, ma ...

Roma - i centri massaggi erano case chiuse : arrestati 4 uomini e una donna. Nel pacchetto delle offerte anche sesso : Cinque persone, di nazionalità italiana e domiciliate nel Comune di Pomezia, sono state arrestate dai carabinieri di Pomezia per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Gli arrestati, ...