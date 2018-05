ROMA -Teatro stabile FESTIVAL DI TEATRO INTERATTIVO 2° EDIZIONE 25-27 maggio 2018

Anfiteatro ROMAno - avanti col restauro : ospiterà mini-concerti - Sardiniapost.it : ... ora, e non spesso, ospita concerti per cinquecento persone ha ricordato il primo cittadino E le Terme di Caracalla vengono utilizzate come quinta per gli spettacoli'. I tempi per questo utilizzo ...

Concerti a Cagliari : Arena Grandi Eventi più piccola - tempi lunghi per l'Anfiteatro ROMAno : Lì, l'idea confermata dell'amministrazione prevede spettacoli con un pubblico, numericamente parlando, molto più ridotto rispetto alle migliaia di persone che, anni fa, si assiepavano su quelle ...

Selezione del personale per Emilia ROMAgna Teatro. Un impiegato/a per la produzione - Teatro e Critica : ...i budget di produzione sulla base delle indicazioni della direzione Gestire la contabilità quotidiana dell'attività di produzione Pianificare e strutturare l'attività di tournée degli spettacoli ...

Teatro Nazionale di Genova si presenta a ROMA - cartellone da record : ... che nei 6 appuntamenti della passata stagione ha fatto registrare oltre 3000 presenze, , incontri attorno agli spettacoli, matinée per le scuole, spettacoli per famiglie, progetti specifici per i ...

E’ cosa buona e giusta con Michele La Ginestra al Teatro Sistina di ROMA : date - orari - biglietti e recensione : Dal 9 al 20 maggio arriva al Teatro Sistina di Roma il nuovo spettacolo “E’ cosa buona e giusta” scritto ed interpretato da Michele La Ginestra con la regia di Andrea Palotto. Scopriamo quali sono gli orari degli spettacoli ed i prezzi dei biglietti in vendita su TicketOne. Michele La Ginestra torna al Sistina con la nuova commedia “E’ cosa buona e giusta”: recensione Dopo il grande successo di “M’accompagno da me”, ...

Teatro Sala Umberto ROMA : Insinna e Iacchetti alla prova del palco : Legati alla tv sono altri due nomi in cartellone, entrambi impegnati in spettacoli di Teatro-canzone. Il primo è Flavio Insinna , indicato come successore di Fabrizio Frizzi a L'Eredità, protagonista ...

ROMA. Al Teatro India “Mi sa che fuori è primavera” : Dall’8 al 13 maggio il Teatro India di Roma ospita lo spettacolo Mi sa che fuori è primavera, dal testo di

Paolo Ferrari - morto a ROMA il grande attore di teatro - cinema e tv : E’ morto a Roma Paolo Ferrari, grande attore di teatro, cinema e televisione. Aveva lavorato con registi come Blasetti, Zeffirelli e Petri. Fu anche un famoso doppiatore. Nato a Bruxelles il 26 febbraio del 1929, Ferrari è stato sposato due volte. Un primo matrimonio con Marina Bonfigli e in seguito con Laura Tavanti, entrambe sue compagne anche sulla scena. Ha tre figli maschi, Fabio e Daniele avuti dalla prima moglie, e Stefano, figlio della ...

Muratori - Paolo Triestino e Nicola Pistoia al Teatro Ghione di ROMA : date - biglietti - trama e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a “Muratori”, lo spettacolo cult di Edoardo Erba con protagonisti Paolo Triestino e Nicola Pistoia che torna in scena al Teatro Ghione di Roma. A seguire trovate anche la nostra recensione sulla commedia giunta all’ottava ed ultima stagione di repliche. Paolo Triestino e Nicola Pistoia tornano al Teatro Ghione con “Muratori”: trama e recensione Torna al Teatro ...

CONCERTO - OMAGGIO PER LUCIO DALLA - FESTIVAL DELLA BELLEZZA VERONA - 2 GIUGNO TEATRO ROMANO - : Artisti e amici di LUCIO DALLA ricordano, in un CONCERTO-OMAGGIO al FESTIVAL DELLA BELLEZZA di VERONA con la coproduzione di F&P Group , uno dei grandi protagonisti DELLA canzone d'autore italiana, ...

Caso Moro - il 9 maggio al Teatro Argentina di ROMA 'Un atomo di verità' : Ad Aldo Moro, rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo del 1978, il cui corpo fu ritrovato il 9 maggio dello stesso anno, dopo 55 giorni di prigionia, in via Caetani, a pochi passi dal Teatro Argentina, ...