Roma | cade in galleria | morto centauro

Albero di 12 metri cade su un autobus a Roma : ferito l'autista : Un platano, alto 12 metri, è caduto nella notte su un autobus di linea a Roma ferendo lievemente l'autista. È accaduto intorno alle tre in viale delle Milizie, nel quartiere Prati. Secondo quanto si è appreso, nella caduta l'Albero ha infranto il vetro anteriore del bus Atac della linea N1 e qualche scheggia ha ferito il conducente agli occhi.l'autista è stato portato all'ospedale oftalmico e refertato con qualche ...

Incidente - cade un albero : sospesa la linea ferroviaria Roma-Lido : Un grosso albero è caduto sulla linea ferroviaria Roma-Lido all’ altezza di via Adolfo Gregoretti. Lo riferiscono i vigili del fuoco, sul posto con tre squadre, aggiungendo che e’ momentaneamente sospesa la circolazione ferroviaria. E nel pomeriggio un grosso ramo e’ caduto su un’auto in sosta in viale dell’Università. Non ci sono feriti. Sul posto i carabinieri. L'articolo Incidente, cade un albero: sospesa la ...

Roma - un albero di venti metri cade vicino alla stazione Termini : Un grosso pino è caduto stamattina in via Volturno, schiantandosi nei giardini di piazza delle Finanze, vicino alla stazione Termini a Roma. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco,...

Molestie sessuali - Roman Polanski denuncia l'Academy dopo l'espulsione - : Il regista premio Oscar ha accusato l'organizzazione cinematografica di violare i suoi stessi standard di condotta. Precedentemente l'84enne aveva definito il movimento MeToo come un'isteria di massa

Roma : Cade un albero di 20 metri in parco pubblico : Roma- Un albero alto circa 20 metri e’ crollato in un giardino pubblico che al momento del crollo era aperto. E’ accaduto all’angolo tra via Volturno e Piazza delle Finanze. Il grosso albero Cadendo ha trascinato con se’ i cavi dell’illuminazione pubblica e piegato un palo di Acea. Via Volturno e’ stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Nessuno e’ rimasto ferito. E’ probabile che nelle ...

Roma - inferno Capitale : dopo il bus in fiamme cade un pino di 20 metri. Tragedia sfiorata all'Eur : Roma sempre più infernale. Se la mattina della Capitale è stata caratterizzata dal bus in fiamme a via del Tritone pochi minuti fa si è sfiorata la Tragedia all'Eur. Per la...

"Mia figlia è morta per l'asfalto devastato di Roma. Queste cose non devono accadere più" : E' un misto di rabbia e dolore il volto di Graziella Viviano. La madre di Elena Aubry, la ragazza romana morta ieri sera in via Ostiense dopo un incidente probabilmente causato dall'asfalto sconnesso, parla al Messaggero appena uscita dall'obitorio:"Quell'asfalto è devastato, mi chiedo come sia possibile che una strada così importante sia tenuta tanto male"Le indagini sulle cause dello schianto, avvenuto attorno alle 23 all'altezza ...

The Rain - il cast a Roma : 'La nostra perfetta società danese capovolta - potrebbe accadere anche a voi!' : The Rain possiede tutte queste caratteristiche perciò la piattaforma streaming sembra puntare molto sullo show i cui primi due episodi sono stati mostrati in anteprima in un'atmosfera cupa e sospesa, ...

Molestie sessuali - fuori anche Bill Cosby e Roman Polanski dall’Academy : Bill Cosby e Roman Polanski hanno condiviso, ieri, la sorte di Harvey Weinstein. L’Academy of Motion Picture of Arts and Sciences, vale a dire la congrega cui, ogni anno, si devono gli Oscar, ha deciso di espellere i due. Cosby, sulla cui testa pende una condanna per aggressione sessuale, e Polanski, chiamato a rispondere di una nuova accusa di stupro ai danni di una quindicenne, non sono compatibili con gli standard etici promossi dall’Academy. ...