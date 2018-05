Riciclaggio per la ' ndrangheta | bloccata attività di smaltimento rifiuti a Lazzate

Tre arresti per autoRiciclaggio e frode fiscale a Trieste : Roma, 17 mag. , askanews, Tre persone, di origine campana, sono state arrestate dalla Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste per autoriciclaggio, fatture per operazioni ...

Tre arresti per autoRiciclaggio e frode fiscale a Trieste : Roma, 17 mag. , askanews, - Tre persone, di origine campana, sono state arrestate dalla Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste per autoriciclaggio, fatture per operazioni ...

Palermo - la procura voleva arrestare Zamparini per Riciclaggio : no del gip : La procura di Palermo voleva arrestare Maurizio Zamparini. Ma il gip Fabrizio Anfuso ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata nelle scorse settimane per il patron del Palermo calcio, indagato ormai da un anno per riciclaggio e autoriciclaggio, appropriazione indebita, falso in bilancio e per una serie di violazioni fiscali. Per il giudice non sussisterebbero le condizioni che la legge impone per la disposizione delle misure ...

Arrestate 5 persone a Napoli e Venezia per Riciclaggio di smartphone : Napoli, 11 mag. , askanews, Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio o alla ricettazione di apparecchi elettronici, prevalentemente tablet e smartphone, di ultima generazione. E' l'accusa ...

Riciclaggio : al via udienza preliminare per Fini - Tulliani e Corallo : La decisione arriverà il prossimo 25 giugno, intanto è stata rinviata al prossimo 18 giugno l'udienza nella quale il giudice Elvira Tamburelli dovrà decidere se mandare a processo una decina di ...

Perquisizioni per Gabriele Volpi e Gianpiero Fiorani : sono indagati per autoRiciclaggio : Attraverso un trust di diritto olandese controlla oggi l'accademia calcistica Abuja Football College, lo Spezia Calcio e la Pro Recco , la più titolata squadra di pallanuoto al mondo. Fino al ...

Genova - nuova accusa per Fiorani : indagato per Riciclaggio : All'epoca delle indagini su Antonveneta era sulla bocca di tutti. Ora, per Giampiero Fiorani, c'è una nuova accusa. L'ex banchiere e protagonista della stagione dei 'furbetti del quartierino' e il ...

Associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al Riciclaggio. Denunciate dalla polizia di stato 19 persone : L'indagine, condotta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ottana, è partita dalla denuncia di un'imprenditrice locale la quale, all'atto della vendita dei propri formaggi, si è ...

L’ex “furbetto” Fiorani indagato per Riciclaggio. Lui : «Totalmente estraneo» : Secondo i pm ha fatto rientrare i proventi di una maxi-evasione. La replica: «Io totalmente estraneo». Accusato con lui anche Volpi

Camorra - blitz a Napoli : 50 arresti per droga e Riciclaggio - : L'operazione coinvolge oltre una cinquantina di persone. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per il traffico internazionale e spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di ...

Camorra - blitz dei carabinieri 50 arresti per droga e Riciclaggio : É in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei confronti di oltre ...