Revisione auto | da oggi si cambia

Revisione auto - dal 20 maggio cambia tutto. Ecco le nuove regole (e i controlli) : Novità in arrivo per la Revisione auto. Dal 20 maggio prossimo sarà infatti introdotto un certificato di Revisione che verrà rilasciato dai centri autorizzati e dalle officine dopo il controllo tecnico del veicolo. Il documento, messo a disposizione dell’intestatario dell’auto in forma cartacea, dovrà contenere alcuni dati come il numero e la targa del telaio, il luogo e la data del controllo, la lettura del contachilometri, ...

Revisione auto - cambia tutto : si rischiano multe fino a 674 euro : Revisione auto: arrivano grosse novità a partire da lunedì 20 maggio 2018, giorno in cui verrà introdotto un nuovo certificato che verrà rilasciato dai centri autorizzati...

Revisione auto - il 20 maggio si cambia : Novità in arrivo per la Revisione auto. Dal 20 maggio prossimo sarà infatti introdotto un certificato di Revisione che verrà rilasciato dai centri autorizzati e dalle officine dopo il controllo ...

Revisione auto - NOVITA DAL 20/05 : ECCO COSA CAMBIA/ L'applicazione Infotarga per gli automobilisti : REVISIONE AUTO, modifiche in arrivo dal 20 maggio 2018 per gli AUTOmobilisti: ECCO COSA CAMBIA, multe e sanzioni previste per il mancato rispetto della sicurezza stradale(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:50:00 GMT)

Revisione auto : rivoluzione dal 20/5 - rischi per gli automobilisti? : Dal 20 maggio, l'Italia dovrà adeguarsi ad una nuova normativa europea riguardante la Revisione dei veicoli. Per quel che concerne i veicoli a motore verrà introdotto un nuovo tipo di certificato. La Revisione auto infatti diventerà sempre più 'precisa': dovranno essere indicati sul documento il numero di telaio, la targa d'immatricolazione, la data di Revisione e per finire, ma non perché sia la meno importante, la lettura dei chilometri del ...

Revisione auto - modifiche in arrivo/ Nuove regole dal 20 maggio : cosa cambia - i rischi per gli automobilisti : Revisione auto, modifiche in arrivo dal 20 maggio 2018 per gli automobilisti: ecco cosa cambia, multe e sanzioni previste per il mancato rispetto della sicurezza stradale(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:02:00 GMT)

Revisione auto - dal 20 maggio verifiche tecniche più scrupolose. Ecco le novità : Dal prossimo 20 maggio entrerà in vigore il nuovo certificato di Revisione per veicoli a motore, voluto dall'Ue. E qualcosa cambierà davvero. Lo scopo, infatti, è quello di assicurare che i centri ...

Revisione auto/ Dal 20 maggio nuove regole. Resta il bollino blu : Revisione auto, le novità dal 20 maggio. Ecco cosa cambia per chi possiede un'auto o una moto da sottoporre a controllo periodico per la sicurezza stradale(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:26:00 GMT)

Cosa cambia per gli automobilisti con la nuova Revisione auto : Dal prossimo 20 maggio entrerà in vigore il nuovo certificato di revisione per veicoli a motore, voluto dall'Ue. E qualCosa cambierà davvero. Lo scopo, infatti, è quello di assicurare che i centri ...

Revisione auto cosa cambia certificato : Dal prossimo 20 maggio entrerà in vigore il nuovo certificato di revisione per veicoli a motore, voluto dall’Ue. E qualcosa cambierà davvero. Lo scopo, infatti, è quello di assicurare che i centri autorizzati alle revisioni facciano verifiche tecniche più scrupolose, che permettano la circolazione solo alle vetture che rispettano realmente gli standard di sicurezza imposti dalla legge. Il ministero dei ...

Revisione AUTO/ I cambiamenti e le novità dal 20 maggio : REVISIONE AUTO, le novità dal 20 maggio. Ecco cosa cambia per chi possiede un'AUTO o una moto da sottoporre a controllo periodico per la sicurezza stradale(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:54:00 GMT)

Revisione auto - entrano in vigore le nuove regole (e occhio alle multe) : Revisione auto, quando farla? Ci sono novità sul tema, novità che hanno l'obiettivo di uniformare e regolarizzare i controlli per assicurarsi che i mezzi in circolazione siano in buono stato di salute, evitando...

Revisione auto : dal 20 maggio arriva il nuovo certificato : Una data da segnare per tutti gli automobilisti: il 20 maggio. E così di fatto proprio da quel giorno cambieranno le regole per la Revisione delle auto. Debutta infatti anche in Italia il certificato di Revisione dell'Unione europea che sarà valido per tutti i veicoli a motore. Si tratta di una sorta di attestato che verrà rilasciato dalle officine e dai centri che sono autorizzati alle revisioni dei veicoli. Su questo nuovo certificato verranno ...

Revisione auto : dal 20 maggio cambia tutto - ecco novità e funzionamento : Tutti gli autoveicoli che circolano sulle strade italiane sono sottoposti ad un adempimento periodico, la Revisione. Dopo l’acquisto di una autovettura nuova, la prima Revisione scatta dopo 4 anni. Per le vetture di non prima immatricolazione, quelle cioè che hanno già passato la prima Revisione dopo i primi 4 anni dall’immatricolazione, occorre presentarsi alla Revisione periodica ogni due anni. la mancata Revisione può portare a multe pesanti, ...