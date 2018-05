Retrocessi in Serie B Crotone | Verona | Benevento | Spal e Cagliari salvi con Chievo e

Chi retrocede in Serie B/ Crotone e Spal le più a rischio Retrocessione - 5 squadre in lotta : chi si salva? : La corsa salvezza anima l'ultima giornata di Serie A: cinque squadre rischiano la retrocessione, ecco le possibili combinazioni fra Cagliari, Chievo, Crotone, Spal e Udinese(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:15:00 GMT)

RetrocessiONI SERIE B/ Il Novara in Serie C con Pro Vercelli e Ternana - Entella-Ascoli ai playout : Sei squadre di Serie B sono coinvolte nella lotta per non retrocedere ad una giornata dal termine, Novara e Virtus Entella possono cadere subito mentre le altre vogliono evitare i playout(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:32:00 GMT)

Retrocessioni Serie B/ I risultati di Novara Entella chi si salva dai playout e chi va in Serie C : Sei squadre di Serie B sono coinvolte nella lotta per non retrocedere ad una giornata dal termine, Novara e Virtus Entella possono cadere subito mentre le altre vogliono evitare i playout(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:20:00 GMT)

Il peso della Retrocessione : quanto impatta la Serie B sui conti dei club : A 90' dalla fine, la lotta salvezza resta apertissima: ecco che impatto può avere la retrocessione sui conti L'articolo Il peso della retrocessione: quanto impatta la Serie B sui conti dei club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Verona - Pecchia : «Dispiace non aver evitato la Retrocessione» : Verona - Cade in casa il Verona nell'ultima gara dell'anno davanti ai propri tifosi. Vince l' Udinese , più motivata dei gialloblu già retrocessi. Queste le parole dell'allenatore scaligero Fabio ...

Amburgo Retrocessione Germania mai in B Inter Serie A : Cade così una delle ultime 'immortali' del mondo, una delle formazioni che ha sempre giocato nel massimo campionato senza mai scendere nella Serie inferiore. Un 'club' che da oggi annovera 28 club, ...

Risultati Serie B - 41^ giornata : il Parma rimanda la festa promozione del Frosinone - verdetti in zona Retrocessione [FOTO] : 1/16 Francesca Soli/LaPresse LaPresse ...

L’ultima Retrocessione in Serie B : La terza e ultima squadra retrocessa in Serie B sarà una fra Cagliari, Udinese, Crotone, Chievo e Spal: chi rischia di più? The post L’ultima retrocessione in Serie B appeared first on Il Post.

Serie A 2018 - Cagliari-Roma 0-1 : decide Under - giallorossi verso la Champions League - sardi a rischio Retrocessione : La Roma ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel posticipo della 36^ giornata di Serie A e ha rafforzato il terzo posto in classifica: ora i giallorossi hanno due punti di vantaggio sulla Lazio e quattro sull’Inter. La qualificazione alla prossima Champions League sembra essere davvero a un passo ma occorrerà uno sforzo nelle prossime due partite, a cominciare dal difficile match del prossimo weekend contro la Juventus. A decidere ...

Serie A Verona - Pecchia : «La Retrocessione è un grande dispiacere» : MILANO - "Sono stati commessi degli errori e la retrocessione porta grande dispiacere. E' stato un anno impegnativo e complicato. Io alla salvezza ci ho sempre creduto, poi la gara con la Spal ha ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : si chiude la regular season. Milano-Rapallo decide il quarto posto - Messina per evitare la Retrocessione diretta : L’ultima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile emetterà gli ultimi verdetti: su due campi si giocherà per la salvezza, sugli altri due si giocherà per i posti dal quarto al sesto, che completeranno la griglia play off. Roma, che riposa, è già certa del terzo posto, mentre Catania e Padova, già certe, rispettivamente, di primo e secondo posto, saranno arbitri della corsa alla salvezza. Le etnee ospiteranno il Messina, che per ...

Benevento matematicamente in serie B : c'è la prima Retrocessione : Nemmeno il tempo di gioire per la storica impresa di battere il Milan a San Siro, per il Benevento arriva la doccia gelata della matematica retrocessione in serie B . Determinante la vittoria esterna ...

Serie A - ecco il primo verdetto : matematica la Retrocessione del Benevento : Serie A, ecco il primo verdetto. Si sono conclude le gare delle 15 valide per la 34^ giornata del campionato di Serie A, matematica la retrocessione del Benevento in Serie B e che saluta il massimo campionato italiano con l’impresa in trasferta contro il Milan, un gol di Iemmello ha permesso alla squadra di De Zerbi di conquistare tre punti a San Siro. I tre punti non hanno però permesso di mantenere la categoria, ufficiale la ...

Serie A 34esima giornata il Crotone batte l’Udinese ed esce dalla zona Retrocessione. Ancora in gol Simy. Undicesima sconfitta consecutiva dei friulani : Udinese 1 Crotone 2 Marcatori: Lasagna 5°, Simy 6°, Faraoni 85° Udinese (3-5-2): Bizzarri, Larsen, Danilo, Samir, Widmer (Zampano), Barak,