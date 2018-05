Regione Veneto | Zaia “tradito” dalla sua maggioranza | dopo tre anni abolito il limite dei

Lavoro : da Regione Veneto 1 mln euro per inserimento negli uffici giudiziari (2) : (AdnKronos) - “Utilizzando il Fondo sociale europeo la Regione ha investito oltre 3 milioni di euro nella programmazione 2014-2020 per elaborare un piano di riorganizzazione e di miglioramento dell’efficienza degli uffici giudiziari del Veneto che consenta di offrire una opportunità di Lavoro a chi

Lavoro : da Regione Veneto 1 mln euro per inserimento negli uffici giudiziari : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) - In sigla si chiama LIS, acronimo di ‘lavori a impatto sociale’. In pratica si tratta di una misura anti-povertà che offre una opportunità di Lavoro e di formazione a persone svantaggiate e, al tempo stesso, garantisce un aiuto al funzionamento degli uffici giudiziari d

Veneto : assessore turismo - Regione vanta i maggiori tentativi di ‘sottrazione’ : Venezia, 17 mag. (AdnKronos) – ‘Chissà, le magliette sapranno anche venderle bene, ma in geografia sono proprio delle schiappe. A meno che dalle parti di Londra non siano ancora fermi al Lombardo ‘ Veneto, nel qual caso è opportuno informarli che la dominazione asburgica è finita da qualche anno”. L’assessore al turismo della regione del Veneto Federico Caner preferisce l’ironia all’irritazione nel ...

Regione Veneto investe 3.8 MLN di euro su ITS-ACADEMY : ass. "Investiamo sul segmento più innovativo della formazione - già diplomati e ... : Fonte "Federazione CNOSFAP-Veneto La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla formazione e al lavoro, ha avviato il bando per finanziare i nuovi percorsi formativi per il biennio 2019-2020. ...

Formazione : Regione Veneto investe 3 - 8 mln di euro su Its- Academy : Venezia, 17 mag. (AdnKronos) – Dalla Regione Veneto sono in arrivo 3,8 milioni di euro per gli ITS Academy, gli istituti tecnici di alta Formazione post-diploma creati dieci anni fa che sfornano i super-tecnici della moda, della logistica, della meccanica, dell’edilizia e arredamento, dell’efficienza energetica, del turismo e dell’informatica. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Formazione e al ...

Formazione : Regione Veneto investe 3 - 8 mln di euro su Its- Academy (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘La Regione Veneto ha investito molto negli anni scorsi e continua a farlo ‘ prosegue l’assessore ‘ in questo segmento dell’alta Formazione che rappresenta un unicum nel panorama dei sistemi formativi per la sua particolare formula che coniuga Formazione teorica ed esperienza diretta di lavoro. Non a caso le Fondazioni pubblico-private che gestiscono i sette Its-Academy sono ...

Veneto : Regione rifinanzia progetti per lavori di pubblica utilità per disoccupati : Venezia, 11 mag. (AdnKronos) – La Regione Veneto rifinanzia con 4 milioni di euro progetti per offrire a disoccupati e persone svantaggiate una opportunità di lavoro. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore al lavoro, Elena Donazzan dà continuità all’esperienza avviata in via sperimentale nel 2009 con la leva del Fondo sociale europeo e che nell’ultimo triennio ha coinvolto oltre il 70 per cento dei ...

