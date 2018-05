Regionali | urne aperte in Valle d' Aosta

Regionali : in Fvg alle urne neppure un elettore su due : Trieste, 30 apr. , askanews, neppure un elettore su due è andato a votare in Friuli Venezia Giulia per eleggere il nuovo presidente della regione e 49 consiglieri, nonché 19 sindaci ed altrettanti ...

Regionali Molise - chiuse le urne : ora via allo spoglio : Regionali Molise, chiuse le urne: ora via allo spoglio chiuse le urne in Molise dove l’affluenza per le elezioni Regionali è stata pari al 52,16%. Il leader della Lega: “Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni” Continua a leggere

Regionali Molise - urne chiuse : via allo spoglio. Test per il governo : Non è una domenica come le altre per il Molise che risponde in modo tiepido al richiamo delle urne. Alle 19 il 38,% si è recato alle urne. Il risultato di oggi è un vero e proprio Test di governo e lo ...

Regionali Molise - chiuse le urne : ora via allo spoglio : chiuse le urne in Molise dove alle 19 l'affluenza alle urne per le elezioni Regionali era al pari 38,98%. I votanti sono stati 129.125. Alla stessa ora nelle consultazioni Regionali del 2013 (voto in due giornate) aveva votato il 32,96% degli aventi diritto.