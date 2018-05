REGGIO EMILIA Disuguaglianze e democrazia | i Social Cohesion Days | dal 24 al 26 maggio

: Confagricoltura: 'Sarà proibito anche sparare a salve per difendere le colture dai volatili?' 3 Ala scienza in campo per la sfida dell'impiego dei fanghi da depurazione in agricoltura 4 Obbligo fatturazione elettronica per i distributori di carburante: Figisc-Romagna chiede la proroga E' ...