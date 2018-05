Blastingnews

: RT @daves80: il fatto che debba essere d'accordo Ravezzani mi affligge non poco - BullaInterista : RT @daves80: il fatto che debba essere d'accordo Ravezzani mi affligge non poco - ArmandoAreniell : Ravezzani: 'Cancelo? Vi stupirò, ecco cosa penso dell'esclusione ai Mondiali' -

(Di domenica 20 maggio 2018) Uno dei migliori elementia rosa'Inter è sicuramente il laterale portoghese, Joao, che dopo i primi mesi di ambientamento è entrato in pianta stabile in prima squadra a partire da dicembre, venendo relegato una sola volta in panchina il 5 gennaio in Fiorentina-Inter 1-1, giocando tutte le altre partite da titolare. E' anche grazie alle sue prestazioni che l'Inter si giochera' la qualificazione in Champions League nell'ultima giornata di campionato contro la Lazio VIDEO, domani alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida decisiva anche per il futuro del laterale portoghese, che è in prestito ai nerazzurri con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro. Una cifra molto alta vista l'esigenzaa societa' nerazzurra di chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno per liberarsi definitivamente dai paletti imposti dalla Uefa con il Fair ...