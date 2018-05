Rane Rosa oggi in casa Per correre ai playoff

Una vittoria "scaccia-fantasmi" Le Rane Rosa tornano a correre : Asd Firenze Pallanuoto 7 Como Nuoto 10 ASD FIRENZE PALLANUOTO: Arlecchino, Capaccioli, Scali, Colaiocco , 3 su rigore, , Perrini, Baldini , 1, , Baldi C., Azzini, Baldi G., Calonaci , 1, , Giordano, ...

Al Museo Madre la performance a cura di Rosa Gribaudi per Casa del ContempoRaneo : Al Museo Madre di Napoli la performance "R.OSA. 10 esercizi per nuovi virtuosismi" di Silvia Gribaudi. La coreografa e regista piemontese guida, tra gli spazi del prestigioso Museo d'arte contemporanea, la performer Claudia Marsicano, premio UBU 2017, per la rassegna a cura di Casa del Contemporaneo.Continua a leggere