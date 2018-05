Quanta storia negli abiti del Royal wedding | il velo più lungo Lady D | 250mila sterline

huffingtonpost

(Di domenica 20 maggio 2018) Era il 3 giugno 1937. Wallis Simpson sposava l'ex re del Regno Unito Edoardo VIII, che pur di averla in moglie aveva abdicato, e insegnava al mondo intero due cose: il significato dell'amore, e della classe. Simpson indossava un abito "Wallis Blue" confezionato da Mainbocher nelle tonalità pallide del blu-grigio, perfettamente intonato ai suoi incredibili occhi. Il bianco lei, che era stata sposata già due volte, lo rifiutò. E rifiutò gli scolli, le trasparenze e perfino che le braccia apparissero nude.Quarantaquattro anni dopo, il 29 luglio 1981, nella cattedrale di St. Paul, il principe e la principessa del Galles incantavano nel primo matrimonio in mondovisione l'intero pianeta. Bruttino lui – ma il tempo certamente non gli è stato galante -, incredibilmente radiosa lei. Per l'occasione, Diana aveva scelto un abito disegnato dalla coppia ...