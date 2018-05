Pronostico Montreal Impact-LA Galaxy | MLS 21-5-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 20 maggio 2018) Major League Soccer, Finale,di-LA, Lunedì 21 Maggio. In dubbio i fratelli dos Santos, Mancosu dal 1′.–LA, lunedì 21 maggio. Sfida tra due formazioni in difficoltà. L’è reduce dalla sconfitta casalinga con il Philadelphia Union, la quinta nelle ultime sei partite. La formazione canadese allenata da Rémi Garde è a quota 9 dopo 11 partite e a -8 dai play off della Eastern Conference.ha la peggior difesa del torneo con 26 reti subite. Non va sicuramente meglio il LA, reduci dalla sconfitta di Dallas per 3-2, la quarta consecutiva che li ha relegati al nono posto della Western Conference con ancora una minima speranza di play off. Zlatan Ibrahimovic e compagni sono una delle delusioni della MLS e hanno raccolto soli 10 punti ed ora si trovano a -3 dalla sesta ...