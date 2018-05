Pronostico Internacional vs Chapecoense | Brasileiro Serie A 22-5-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 20 maggio 2018)A, 6^ giornata,di, Martedì 22 Maggio. Damiao sfida Wellington Paulista. Out D’Alessandro., martedì 22 maggio. La sesta giornata delsi concluderà nella notte tra lunedì e martedì a Porto Alegre. L’, uno dei club più prestigiosi del Brasile, è neopromosso e reduce dallo 0-0 nel derby con il Grêmio, un pari che ha riscattato la sconfitta con il Flamengo. La formazione allenata da Odair Hellmann, dopo la vittoria in apertura di campionato con il Bahia, non vince da quattro turni nei quali non ha realizzato nemmeno una rete concedendone una agli avversari in casa. Un dato che ne fa tristemente la formazione con l’attacco meno prolifico del torneo con soli 2 gol all’attivo. Discorso diverso invece per lache ha un punto di ...