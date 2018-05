Premier nessuno Al via il governo da Scherzi a parte

Premier - Quirinale : 'Nessuno ha mai proposto Sapelli a Mattarella' : Dopo le indiscrezioni sullo stop del Colle nei confronti dell'economista Giulio Sapelli per le sue idee antieuropeiste, il Quirinale ha emanato una nota in cui smentisce che il suo nome si mai stato ...

Governo - il mancato Premier Sapelli : “Perché ho proposto Siniscalco? Prerogativa del primo ministro. E nessuno ha detto no” : Nel giorno in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere altro tempo con lo scopo di trovare l’accordo per il nuovo Governo, quello di Giulio Sapelli, professore della Statale di Milano, è stato uno dei nomi “papabili” che Lega e M5s avrebbero potuto proporre al Capo dello Stato. “Non sono deluso” ha commentato Sapelli poco prima di presentare ...

DiMartedì - Gene Gnocchi pensa a Di Maio Premier : “O lui o nessuno? Tanto è la stessa cosa…” : Nella sua copertina settimanale a Di Martedì su La7 Gene Gnocchi ironizza sul Movimento 5 stelle e sulla richiesta degli eletti grillini, ribadita in più occasioni, di formare un governo con Di Maio premier: “Con i 5 stelle non si può parlare, qualunque cosa tu chieda loro la risposta è ‘purché il premier sia Di Maio’ L'articolo DiMartedì, Gene Gnocchi pensa a Di Maio premier: “O lui o nessuno? Tanto è la stessa ...

GOVERNO M5S LEGA? DI MAIO-SALVINI - NODO PremierSHIP/ Il leader del Carroccio : “Non siamo subalterni a nessuno” : GOVERNO M5S LEGA? NODO PREMIERSHIP Di MAIO-SALVINI. Il leader del Carroccio: “Non siamo subalterni a nessuno”. Il grillino punzecchia il Pd: “Si sottrae al dialogo”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:40:00 GMT)

Salvini : Di Maio sbaglia se dice "io Premier o nessuno". Perché a oggi è nessuno : "Non è il modo giusto per partire, la Lega ha già fatto passi indietro", spiega il leader del Carroccio. Senza Forza Italia è "arrivederci"

"Di Maio Premier e reddito di cittadinanza. O nessuno governo". Alfonso Bonafede (M5S) fissa i paletti : "Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica". A dirlo su Radio 24 a 24 Mattino è Alfonso Bonafede (M5S), sottolineando che "a queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data una risposta e questa risposta secondo noi non può prescindere dalla presenza di Luigi Di Maio come candidato premier". Alla ...