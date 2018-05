Premier | Conte in pole position ma Mattarella approverà?

Giuseppe Conte - chi è il favorito per la Premier ship nel governo M5s Lega : Professore universitario, a Firenzee alla Luiss, e tanti incarichi, dall'Agenzia spaziale all'Arbitro finanziario. Più avvocato civilista che esperto di Pubblica amministrazione. Si tratta di Giuseppe Conte , l'uomo che potrebbe prendere il posto di Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi alla guida del governo targato Movimento 5 stelle e Lega .Nato 54 anni fa a Volturara Appula, in provincia di Foggia, Conte si è laureato in Giurisprudenza ...

Giuseppe Conte - il civilista tra Di Maio e Kennedy in pole per la Premiership : «Every accomplishment starts with the decision to try». Il volto e la frase di J.F. Kennedy scelti per il suo account Whatsapp dicono di Giuseppe Conte qualcosa che nel suo pur dettagliatissimo curriculum non c’è...