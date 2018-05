Preliminare Champions Tra Lazio e Inter chi perde butta un anno

ilgiornale

: ???? LIGUE 1 ?? ? PSG campione: fase a gruppi Champions League (POT 1) ? Monaco e Lione: fase a gruppi Champions Leag… - Falso_Nueve_IT : ???? LIGUE 1 ?? ? PSG campione: fase a gruppi Champions League (POT 1) ? Monaco e Lione: fase a gruppi Champions Leag… - DaRonz82 : RT @Falso_Nueve_IT: ???? SUPERLIG ?? ? Galatasaray campione: fase a gruppi di Champions League (POT 4) ? Fenerbahce: terzo turno preliminare… - Falso_Nueve_IT : ???? SUPERLIG ?? ? Galatasaray campione: fase a gruppi di Champions League (POT 4) ? Fenerbahce: terzo turno prelimin… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Marcello Di Dio Roma Novanta minuti di batticuore per due tifoserie , gemellate, in uno stadio Olimpico pieno come non accadeva dal 2003 per una gara casalinga della. Sarà la quarta volta che i ...