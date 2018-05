possibile una visione universale di società pur essendo di parte? - InfoOggi it

Giro d’Italia 2018 - il Monte Zoncolan. Una salita senza respiro. Pendenze asfissianti - impossibile scattare. La differenza si farà sul passo.. : La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018 rappresenta un ideale spartiacque tra il prima e il dopo. L’arrivo sullo Zoncolan non può che cambiare la classifica, o quantomeno (nel caso i distacchi rimanessero uguali) mutare i rapporti di forza tra i favoriti per la conquista della maglia rosa. Una salita durissima, che si mantiene ben oltre il 10% di pendenza media e che soprattutto presenta sei chilometri centrali con una media ...

Truffa Gratta e Vinci falsi : nessuna vincita possibile - intervenuta la Polizia : La Truffa Gratta e Vinci dilaga con oltre 62mila tagliandi contraffatti. L'operazione fraudolenta è stata disinnescata dal corpo della Polizia di Napoli (braccio economico-finanziario), che, dopo aver ravvisato strani movimenti a carico di una specifica spedizione proveniente dalla Turchia, si è attivata per andare a fondo alla faccenda, confermando che i 12 colli in cui erano contenuti i biglietti adulterati fossero indirizzati a persone con ...

Inserimento in Gae possibile senza nessuna lesione dei diritti quesiti : L’Inserimento dei diplomati magistrali nelle GAE è stato precluso dalla plenaria. Non può essere quella dell’Inserimento a pettine la soluzione del problema, si dice. I docenti che vi figurano a pieno titolo dal 1999 ne verrebbero palesemente danneggiati. Eppure esiste una soluzione per evitare la lesione di questo diritto. Questo è quanto alcuni gruppi e […] L'articolo Inserimento in Gae possibile senza nessuna lesione dei ...

Steam : spunta una possibile data per i Saldi Estivi : La data di partenza per la prossima grande vendita di Steam, i Saldi Estivi, potrebbe essere stata rivelata.Valve non annuncia mai ufficialmente le date per queste occasioni, ma a volte questo tipo di notizie trapelano in rete, come appunto nel caso dei prossimi Saldi Estivi di Steam. Come riporta VG247.com, Steam database, un sito che tiene traccia delle modifiche ai giochi sull'enorme database della piattaforma di Valve, afferma che le vendite ...

Giro d’Italia 2018 - Davide Formolo sempre più convincente. Una possibile sorpresa azzurra : “È stata una giornata faticosa, la tappa è stata di più di 200 km e l’ultima salita fino al traguardo nella città di CaltaGirone è stata breve ma ripida. Abbiamo passato il giorno in mezzo al gruppo per risparmiare energia per il finale e quando siamo arrivati alla salita ho cercato di essere davanti e mentre Yates ha attaccato sono riuscito ad andare con lui. Ma oggi Wellens è stato il migliore scalatore e ha vinto, essendo però ...

Governo - Salvini chiede l'incarico ma la sua è una missione impossibile : Lo stallo politico che perdura dal 4 marzo pone l'Italia sotto la lente delle istituzioni europee: senza un nuovo Governo che faccia altresì capire quali partiti siano all'opposizione il Parlamento è bloccato ...

possibile Facebook a pagamento : questa volta non è una bufala : Facebook potrebbe davvero diventare a pagamento, andando oltre i confini della bufala che periodicamente ritorna, per mandare nel panico i comuni utilizzatori del social network blu. Si tratterebbe, nel caso, di un'opzione aggiuntiva, che non andrà di certo sostituirsi a quella gratuita, che resterà di base. Lo scopo è quello di diversificare le sorgenti di introito offrendo agli utenti la possibilità di fruire della piattaforma al netto degli ...

Di Maio è all’angolo : insiste su elezioni il 24 giugno una data impossibile! : Il M5S sfida anche la realtà dei numeri? Sembrerebbe proprio così. Nonostante la finestra del voto a giugno sia materialmente chiusa

Direzione Pd - Cerno : “Entusiasmo di Fico? Sorprendente - il possibile accordo col M5s una bolla” : “Non c’è mai stata un’apertura del Pd al M5S. La prima Direzione del Pd aveva già chiuso. Martina ha detto che questo dialogo non esiste. Ci ha sorpreso l’entusiasmo di Fico, è stata anche un po’ una bolla. La Direzione del Pd ha detto no la prima vola e no la seconda. L’ipotesi di trattare con Di Maio non c’è mai stata. Renzi si è dimesso, io ritengo che poteva evitare le dimissioni, dubito che voglia ...

Ultima puntata di È Arrivata la Felicità 2 domenica 29 aprile - una terza stagione è impossibile? : Con l'Ultima puntata di È Arrivata la Felicità 2 in onda su Rai1 domenica 29 aprile 2018 si conclude di fatto la commedia familiare ideata da Ivan Cotroneo, che dopo i bassi ascolti di questa seconda stagione non ha fornito un motivo valido a Rai Fiction per essere rinnovata per una terza. È Arrivata la Felicità 2 ha debuttato martedì 20 febbraio 2018 in prima serata, seguita da una messa in onda ravvicinata della seconda puntata il mercoledì ...

“Siete degli animali”. Grande Fratello - scoppia la guerra. Dopo le liti delle ultime settimane - volano nuovamente parole pesantissime tra gli inquilini della casa. I fan a bocca aperta : ricomporre i cocci sembra davvero una missione impossibile : Di inquilini a caccia di un po’ di sana celebrità il Grande Fratello abbonda, come d’altronde ogni reality show che si rispetti. Il buon gusto, invece, pare non essere proprio di casa tra le mura più spiate del nostro paese, con gli spettatori che hanno potuto già assistere a scene trash di ogni tipo nonostante l’edizione 2018, che ha segnato il ritorno al timone di comando della sempre infaticabile Barbara D’Urso, ...

Manutezione delle strade da Nord a Sud - una "mission impossibile"? : Ho rischiato di investire due persone. Una coppia di ragazzi, probabilmente stranieri. Ero in moto, poco dopo le 21, buio pesto e non sapevo che sulla Cristoforo Colombo, la strada che va dalle Terme di Caracalla fino al mare di Ostia, all'altezza dell'Eur ci sono delle ben nascoste vestigia di strisce pedonali. Li ho visti, mano nella mano, all'ultimo secondo, ho scartato senza cadere, li ho evitati. Mi sono fermato per scusarmi. Nonostante lo ...

Una causa legale e possibile tegola in arrivo per Microsoft? Sea of Thieves - Crackdown - Halo e altri infrangerebbero dei brevetti : Halo 5, Sea of Thieves, la serie di Crackdown, i Forza Motorsport ma anche PlayerUnknown's Battlegrounds infrangerebbero dei brevetti presentati da Infernal Technologies e Terminal Reality. Proprio per questo motivo Microsoft si trova di fronte a una causa legale che potrebbe rivelarsi una magagna da non sottovalutare per il colosso ma anche risolversi, come spesso accade, in un nulla di fatto.Microsoft è stata accusata di "violazione ...

Un governo Di Maio-Salvini è ancora possibile. E dietro il nuovo scontro c'è una logica : La giornata era iniziata con l'ottimismo di Matteo Salvini. "È il giorno buono", aveva preconizzato il segretario leghista. A dare una svolta la telefonata con Luigi Di Maio, ripresa dei contatti dopo il silenzio dei giorni scorsi. Di rientro da una tappa elettorale a Catania, nelle consultazioni, a Palazzo Giustiniani, con Elisabetta Casellati, Salvini era apparso agli alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, positivo ...