La Zecca rileva "l'infondatezza di numerose affermazioni", in un articolo de Il Messaggero,su 350 milad'con chip difettoso. "Nessun cittadino italiano è stato respinto ai confini", precisa la Zecca. "Le 350 milaemesse tra ottobre 2017-febbraio 2018, con dati non riportati correttamente in una parte secondaria del microprocessore, sono perfettamente". Ilha già "individuato la criticità" e "predisposto un piano di sostituzione gratuita delledifettose".(Di domenica 20 maggio 2018)