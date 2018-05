Playoff NBA | c' è Chewbecca a bordo campo | ma Kendrick Perkins non sa chi sia

NBA - Playoff 2018 : Cleveland si risovvela in gara-3 e travolge Boston : La serie si sposta a Cleveland e i Cavaliers rispondono: in gara-3 della finale della Eastern Conference LeBron James e compagni non hanno problemi ad imporsi su dei Boston Celtics irriconoscibili, chiudendo con il punteggio di 116-86 che vale 30 punti di scarto e il punto del 2-1. Difficile, quasi, parlare di una partita che si risolve sostanzialmente nel primo quarto che, per la troppa differenza tra le due squadre sul terreno di gioco, si ...

NBA Playoff 2018 : Celtics mostruosi contro i Cavs - Rockets e Warriors in parità! : Celtics–Cavs 2-0 e Rockets–Warriors 1-1. Alzi la mano chi si aspettava questi risultati in questo inizio delle Finali di Conference degli NBA Playoff 2018. NBA Playoff che quest’anno hanno un denominatore comune, ovvero la capacità di saper continuare a sorprendere. Questo è successo non solo da una partita all’altra, ma anche nello stesso match. Infatti in entrambe le Finali di Conference è stato così. Partiamo ...

Nba Playoff - Durant e Curry gioie e dolori dei Warriors : 'Sto benissimo' dice convinto Steph Curry dopo gara-2 contro Houston. 'Quanto pesa il suo infortunio? Direi il 13,7%' scherza Steve Kerr. I Warriors difendono il loro mvp, ma i numeri dicono altro: ...

Playoff NBA – J.R. Smith fa mea culpa e traccia la strada per il futuro : “dobbiamo aiutare LeBron - non può fare tutto da solo” : J.R. Smith ha sottolineato il suo scarso apporto e quello del resto dei compagni a LeBron James, auspicando un miglioramento sotto questo punto di vista in vista di gara-3 contro i Celtics Dopo la schiacciante vittoria nella serie contro i Raptors, i Cleveland Cavaliers erano additati da tutti come i favoriti per la vittoria delle Eastern Conference Finals contro i Celtics privi di Hayward e Irving. E invece le prime due partite della serie ...

L'addio di Buffon alla Juvenuts, i risultati del Giro d'Italia, dei Playoff NBA, degli Internazionali d'Italia e tanto altro: le notizie di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te ...

Playoff NBA – È ancora Celtics vs LeBron - ma Paul Pierce spiega : “credevo che Boston non avesse chance - ma questa volta…” : La storia si ripete, è ancora Celtics vs LeBron James: secondo Paul Pierce i ragazzi di Brad Stevens hanno buone possibilità di fare l’impresa La Finale della Eastern Conference ha regalato una sfida interessante che ha messo di fronte Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Nonostante le assenze pesanti di Hayward e Irving, i Celtics hanno temporaneamente ribaltato il pronostico vincendo le prime due gare della serie, riuscendo a limitare lo ...

Playoff NBA – Kevin Durant fa mea culpa : “ad inizio partita ho commesso due gravi errori” : Al termine di gara-2 dei Playoff NBA, Kevin Durant ha fatto una pesante autocritica, prendendo di mira il suo pessimo inizio di partita Gara-2 della Finale della Western Conference ha dato un verdetto alquanto interessante: gli Houston Rockets sono riusciti a battere i Golden State Warriors (127-105) riportando la serie in parità. Non è bastata un’altra grande prova di Kevin Durant, autore di 38 punti, per portare gli Warriors sul 2-0. A dirla ...

Playoff NBA – Curry bacchetta gli Warriors : “i Rockets sono migliorati - noi troppo molli in difesa” : Steph Curry ha criticato la fase difensiva degli Warriors in gara-2, spiegando come i miglioramenti nella fase offensiva dei Rockets abbiano portato alla vittoria della franchigia texana Gara-2 della Finale della Western Conference ha dato un verdetto alquanto interessante: gli Houston Rockets sono riusciti a battere i Golden State Warriors riportando la serie in parità. L’attacco dei texani ha individuato in Steph Curry l’anello debole della ...

Playoff NBA - Jaylen Brown è il cuore pulsante dei Boston Celtics : Ci sono vite che assomigliano ad esercitazioni dialettiche, raffinati esperimenti creati a tavolino per demolire luoghi comuni radicati nel profondo dell'opinione pubblica. Qualora agli appassionati ...

Basket - Playoff NBA Houston rialza la testa - batte Golden State ed è 1-1 : Houston - Houston rialza la voce. Dopo la brutta sconfitta di gara-1 i Rockets fanno capire a tutti chi ha dominato la Western Conference in questa stagione battendo i campioni in carica di Golden ...

Playoff NBA - Houston pareggia i conti contro gli Warriors : 1-1 - serie da favola! [VIDEO] : Playoff NBA, Houston e Golden State si trovano in perfetta parità dopo gara-2 dominata dai Rockets grazie ai cosiddetti ‘gregari’ Playoff NBA, ci si aspettava una serie spettacolare tra Houston e Golden State ed al momento le due squadre non hanno deluso le aspettative. Anche gara-2 è andata in archivio, vinta stavolta dai Rockets che dunque hanno pareggiato i conti portandosi sull’1-1. La reazione di Houston alla sconfitta ...

Nba Playoff - Houston-Golden State 127-105 e 1-1 nella serie : Houston , 1, -Golden State , 2, 127-105 , 1-1 nella serie, I Rockets rispondono con personalità alle critiche arrivate dopo la brutta prestazione offerta in gara-1 e nel secondo match della serie ...

Playoff NBA 2018 : Houston si riscatta e pareggia la serie con Golden State : Serviva un pronto riscatto ed è quello che ha avuto Houston in gara-2 della finale della Western Conference. I Rockets si impongono 127-105 sui Golden State Warriors e pareggiano la serie. La squadra di Mike D’Antoni ritrova il suo gioco nella partita finora più importante della sua stagione, alzando anche l’intensità difensiva in particolare nel primo quarto quando Golden State perde sette palloni in sette minuti. Houston porta ...