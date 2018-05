Play off Campionato Primavera 2018 | date e tabellone partite

Primavera 1 : Juve - poker all'Atalanta e Playoff. Roma terza davanti alla Fiorentina - Bologna retrocesso : Diciannove giorni per ribaltare una stagione. Diciotto minuti per conquistarsi i playoff. Missione compiuta per la Juventus Primavera, che si prende la post-season proprio al rush finale. Nell'ultimo ...

Serie B - Playoff 2018 : tabellone e calendario completo. Date - programma - orari e tv delle partite : La stagione regolare del campionato di calcio maschile di Serie B si è conclusa ed ha sorriso all’Empoli ed al Parma in Serie A mentre è costata la retrocessione a Novara, Pro Vercelli e Ternana. Un’ultima giornata di grandi emozioni in cui i tifosi del Frosinone hanno molto di che rammaricarsi, visto il pareggio (2-2) contro il Foggia costato caro agli uomini di Longo. Gialloazzurri che si ritroveranno nel play-off insieme al ...

Viterbese Pisa/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live (Playoff) : diretta Viterbese Pisa, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca l'andata del primo turno nella fase nazionale dei playoff di Serie C(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:30:00 GMT)

Risultati Serie C/ Andata Play off : diretta Gol live score delle partite : Risultati Serie C: diretta gol live score dei play off del terzo campionato italiano. Oggi al via i match di Andata del primo turno nazionale: ritorno atteso il 23 maggio.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:06:00 GMT)

Playoff NBA - a Cleveland è un massacro : Boston bastonata e serie riaperta dai “nuovi” Cavs : Playoff NBA, Boston non è scesa in campo in gara-3, totalmente in mano a Cleveland: una versione dei Cavs che tende a coinvolgere tutti gli uomini Playoff NBA, quei pochi che pensavano fosse una serie ormai indirizzata, dovranno decisamente ricredersi. Il King e la sua truppa non si battono, nè si abbattono così facilmente. La reazione dei Cavs è dunque arrivata puntuale, alla prima gara casalinga della serie. Una sonora batosta inflitta nella ...

Nba Playoff - Cleveland-Boston 116-86 - Celtics 2-1 nella serie : L'unica costante delle finali a Est è che LeBron James è il miglior giocatore della serie. Tutto il resto, tutte quelle certezze maturate dopo il dominio di Boston nelle prime due partite, sono state ...

Playoff NBA : c'è Chewbecca a bordo campo - ma Kendrick Perkins non sa chi sia : ... ovverosia sette anni prima della nascita di Perkins, oltre che essere uno dei personaggi di fantasia più iconici della saga cinematografica più famosa al mondo. Certe cose, però, a Perkins non ...

NBA - Playoff 2018 : Cleveland si risovvela in gara-3 e travolge Boston : La serie si sposta a Cleveland e i Cavaliers rispondono: in gara-3 della finale della Eastern Conference LeBron James e compagni non hanno problemi ad imporsi su dei Boston Celtics irriconoscibili, chiudendo con il punteggio di 116-86 che vale 30 punti di scarto e il punto del 2-1. Difficile, quasi, parlare di una partita che si risolve sostanzialmente nel primo quarto che, per la troppa differenza tra le due squadre sul terreno di gioco, si ...

Playoff Serie B 2018 : tabellone - date - accoppiamenti e dove vederli Video : La prossima settimana inizieranno ufficialmente i play off di Serie B 2018 con le prime partite del turno preliminare. Sara' poi tempo delle due semifinali e della finale. A re, il tabellone, con gli accoppiamenti previsti per i primi due turni, le date e le informazioni su dove vedere in tv la post season del campionato cadetto. Parteciperanno ai play off Frosinone, Palermo, Venezia, Bari, Cittadella e Perugia, vale a dire le squadre che si ...

La finale dei Playoff Il Chieri al Sinigaglia : Sarà o no un giorno decisivo? Si, meglio convincersi di sì. Deve esserlo. Perchè sarebbe, se no, un'altra sorta di tradimento per i tifosi del Como. Che si sono ritrovati in D nella maniera più ...

Rane Rosa oggi in casa Per correre ai Playoff : La penultima giornata del campionato femminile di serie A2 di pallanuoto potrebbe essere risolutiva per la Como Nuoto. Le Rane Rosa accoglieranno la formazione della Rapallo Nuoto , Muggiò, ore 15, , ...

Playoff NBA - Cleveland-Boston Gara-3 116-86 : solo i Cavs in campo - serie sul 2-1 : In gara-4 ci sarà bisogno che qualcuno si faccia avanti: l'appuntamento è fissato per la notte tra lunedì e martedì alle 2:30 del mattino sempre in diretta con commento in italiano live su Sky Sport.

Risultati Serie D/ Poule scudetto - Play off e play out : diretta gol live score : Risultati Serie D: diretta gol live score delle partite valide per la puole scudetto, play off e play out del quarto campionato italiano, in campo oggi domenica 20 maggio 2018.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 05:49:00 GMT)

Calcio a 5 - Semifinali Playoff 2018 : Luparense e Acqua&Sapone Unigross si giocheranno lo scudetto! Eliminati Came Dosson e Real Rieti : La finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5 sarà Luparense-Acqua&Sapone Unigross. A contendersi il titolo, dunque, saranno i campioni d’Italia in carica e i vincitori della Coppa Italia 2018, che hanno concluso la regular season a braccetto in prima posizione. I Lupi hanno sudato le classiche sette camicie per avere la meglio sulla Came Dosson, la sorpresa più bella della stagione, ma sono riusciti a passare il turno grazie al ...