Pioggia e temporali in arrivo | scatta il codice giallo

Meteo primo maggio con la Pioggia : temporali in agguato : Il Meteo sta per cambiare e già da oggi: l'anticiclone sta abbandonando l'Italia proprio in corrispondenza del ponte del primo maggio . Colpa dell'arrivo di una circolazione depressionaria atlantica, ...

Sardegna : un radar meteo all’avanguardia per monitorare il rischio Pioggia e temporali : “Il Sistema regionale di Protezione civile si è dotato di uno strumento all’avanguardia che segna, dopo vent’anni, il passaggio alla nuova tecnologia. La Sardegna ha da oggi un radar meteorologico di ultima generazione, la più avanzata in Italia, e di grande importanza per il monitoraggio in caso di rischio idraulico o idrogeologico per precipitazioni intense“. L’ha detto questa mattina l’assessora della Difesa dell’Ambiente della ...

METEO 16-22 Aprile : da sole al MALTEMPO frequente e viceversa. Tanta Pioggia - TEMPORALI : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO A FINE MESE Cominciamo col dire che i modelli matematici supportano scenari METEO estremamente propizi alle piogge. Piogge che, carte alla ...