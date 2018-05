Pensioni - riforma Fornero non basta : spesa torna a salire da 2020 : La spesa Pensionistica si è ridotta negli ultimi anni grazie alla riforma Fornero ma a brevissimo, già dal 2020, tornerà a crescere toccando il suo picco nel 2042. È quanto si legge in un ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Le preoccupazioni per la nona salvaguardia degli esodati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 20 maggio. Le preoccupazioni per la nona salvaguardia degli esodati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 05:55:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Nel contratto Lega-M5s non c'è la staffetta generazionale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Nel contratto Lega-M5s non c'è la staffetta generazionale. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 maggio(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:59:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Doppia fregatura per i cittadini in Calabria (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Doppia fregatura per i cittadini in Calabria. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 maggio(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:51:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Le critiche a Lega e M5s dell'Usb Pensionati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Le critiche a Lega e M5s dell'Usb Pensionati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 maggio(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 11:49:00 GMT)

Ultimi aggiornamenti sulla riforma delle Pensioni anticipate Inps 2018 Video : Le ultime novita' sulla riforma delle pensioni anticipate [Video] arrivano direttamente da un post ripreso da Orietta Armiliato, amministratrice del gruppo Facebook 'Comitato opzione donna social', pubblicato stamane da Enrico Mentana. Lo scopo del direttore è far riflettere non tanto sulla formula di governo, insita nel contratto firmato da M5s-Lega, ma sul fatto che per fare tutte le riforme menzionate pensioni, reddito di cittadinanza, flat ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 e Opzione donna non bastano per il personale della scuola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 18 maggio. L’Anief si esprime sulle proposte contenute nel contratto di Governo Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Anche l’Anief si esprime sulla RIFORMA delle PENSIONI contenuta nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. L’Associazione nazionale insegnanti e formatori continua a chiedere che i lavoratori della scuola siano considerati “realizzatori di ...

Riforma Pensioni/ Elsa Fornero critica Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Elsa Fornero critica Quota 100 proposta da Lega e M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 18 maggio. Elsa Fornero ha commentato, raggiunta al telefono da Lapresse, la proposta di Quota 100 inserita nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle in tema di pensioni. Per l’ex ministra del Lavoro “rischia di vanificare i sacrifici che sono stati fatti in questi anni da ...

Riforma Pensioni/ Legge Fornero - modifica solo con i sindacati dice Ganga (Cisl) : Riforma pensioni, ultimissime. Legge Fornero, modifica solo con i sindacati dice Ganga. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 18 maggio(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:49:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Quota 100 non basta - le richieste di Pedretti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Quota 100 e le proposte di Lega e M5s non bastano per Ivan Pedretti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 18 maggio. Ivan Pedretti, parlando con l’Agenzia Dire, ha parlato di “sprovveduti” a proposito del Governo che sta nascendo tra Lega e Movimento 5 Stelle, che “devono passare dalla campagna elettorale ai fatti concreti”. Per quanto riguarda il tema specifico delle ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Le critiche a Quota 100 e Quota 41 proposte da Lega e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 18 maggio. Le critiche a Quota 100 e Quota 41 proposte da Lega e M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 06:28:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Contratto Lega-M5s - la soddisfazione del Movimento Opzione donna : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Contratto Lega-M5s, la soddisfazione del Movimento Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 maggio(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:52:00 GMT)

Pensioni - ultimissime news al 17-5 su riforma Monti-Fornero - anticipate - spread Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 17 maggio 2018 vedono arrivare decise prese di posizione dal M5S in merito alla crisi dei mercati, allo spread ed alla necessita' di superare la riforma Fornero [Video]. Nel frattempo emergono nuove considerazioni in proposito anche da parte dei tecnici, mentre dal PD si sottolinea la necessita' di pensare anche al futuro previdenziale dei giovani ed al tema del lavoro. Sullo sfondo di tutto ciò, continua ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Le richieste della Uil per il nuovo Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 17 maggio. Le richieste della Uil per il nuovo Governo Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:01:00 GMT)