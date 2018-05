Pensioni | eliminazione Fornero priorità per la Lega | le novità

Blastingnews

: @GiorgiaMeloni Io di DX non Nazarena al C13 ci metterei: eliminazione privilegi politica e pensioni integrative sin… - Cosimo1119 : @GiorgiaMeloni Io di DX non Nazarena al C13 ci metterei: eliminazione privilegi politica e pensioni integrative sin… - Cosimo1119 : @SinistraItPI @NichiVendola @IlTirrenoPisa @SI_sinistra SI non parla mai di eliminazione privilegi politica e pensi… - ColCorti : @volpi_raffaele Si sono d'accordo vi siete dimenticati aumento pensioni minime abolizione bollo auto eliminazione… -

(Di domenica 20 maggio 2018) La riformaresta la priorita' delladi Matteo Salvini pronta ad andare al governo con il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. La questione previdenziale è uno dei temi che si è imposto nella campagna elettorale per le elezioni del 4 marzo scorso, poi è rimasto in primo piano nel dibattito politico in vista della formazione del nuovo esecutivo, adesso è inserito nel cosiddetto contratto di governo su cui è stata raggiunta un’intesa VIDEO tra leghisti e pentastellati. Questi ultimi il contratto lo hanno gia' sottoposto al voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau, che ha detto sì con oltre il 90% dei consensi. Oggi e domani è il turno della, che in gazebo sparsi in tutta Italia chiede ai militanti se sono d’accordo o meno con la sottoscrizione del contratto di governo. Dieci i punti indicati nei volantini del Carroccio in cui i militanti potranno ...