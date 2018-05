Pechino annuncia : Cina e Usa rinunciano a guerra commerciale : Pechino , 20 mag. , askanews, - Cina e Stati Uniti hanno deciso di rinunciare a ogni guerra commerciale e all'aumento dei rispettivi diritti doganali. Lo hanno annuncia to gli organi di informazione ...

Svolta Usa-Cina : Pechino annuncia tagli sui dazi auto importate : "Dobbiamo evitare di cercare il predominio ad ogni costo e [...] respingere la politica di potere' mentre le nazioni dovrebbero "impegnarsi per l'apertura, la connettività e i benefici reciproci, ...

Trump annuncia nuovi dazi $100 miliardi contro Cina. Ma Pechino canta già vittoria guerra commerciale : Niente da fare: la guerra commerciale Usa-Cina continua, così come continuano, con cadenza quasi quotidiana, gli annunci di nuovi dazi doganali. Donald Trump ha deciso di non fermarsi all'annuncio con ...

Boeing : profondo rosso per il titolo nel pre-mercato - pesano tariffe annunciate da Pechino : Le misure annunciate da Pechino riguarderanno diversi beni prodotti nella prima economia, compresi gli aerei realizzati dalla società di Chicago, in Illinois , l'ex Regno di Mezzo rappresenta uno dei ...

VATICANO-CINA/ Il viaggio di Kim a Pechino annuncia quello di Papa Francesco : Il dialogo tra Cina e Santa Sede è in una fase decisiva. Ora in Asia la politica va di fretta e il dossier vaticano non è separato dagli altri.