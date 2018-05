Pd | Ricci | ieri brutta assemblea | corrida assurda

«Il chiacchie Ricci o è assassino - fa fuori la gente. Succede anche oggi in politica» : Ad esempio, sottolinea, ' nella vita civile, nella vita politica, quando si vuole fare un colpo di Stato: i media incominciano a sparlare della gente, dei dirigenti, e, con la calunnia, la ...

Papa Francesco - omelia Santa Marta/ “Chiacchie Ricci o in politica e comunità uccide : alcuni aizzano le masse..” : Le comunità cristiane, ha detto oggi il Papa durante l' omelia a Casa Santa Marta , sono animate dallo stesso spirito divisivo e infangante della società politica e civile(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:10:00 GMT)

Nuoto - Assoluti Riccione 2018 : Federica Pellegrini - Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri i diamanti azzurri : Domani si comincia! Dal 10 al 14 aprile lo Stadio del Nuoto di Riccione sarà teatro di sfide importanti per il movimento natatorio italiano. C’è un pass continentale da conquistare, guardando a ciò che avverrà a Glasgow (3-9 agosto). Pertanto, la rassegna nazionale sarà da osservare con attenzione e le stelle saranno sempre le solite: Federica Pellegrini, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri. Un anno particolare, questo 2018, per la ...