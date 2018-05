Paul Krugman | Le persone non sono abbastanza allarmate riguardo alla situazione

huffingtonpost

(Di domenica 20 maggio 2018) "Lenonsufficientementeitaliana". È quanto sostiene in un tweet l'economista americano premio Nobel."A suo modo - scrive - è una minaccia per l'ordine liberale paragonabile al trumpismo".si dice d'accordo con un editoriale pubblicato dal Financial Times e firmato da Wolfgang Munchau, secondo il quale "L'Italia indica la strada verso la la fine della democrazia liberale".