Parigi contro Roma | Rispetti gli impegni o l' eurozona è a rischio

Francia - sabato di protesta contro Macron a Parigi : schierati 2 mila agenti : Parigi si prepara a una giornata di manifestazioni contro le politiche del presidente Emmanuel Macron. La protesta di oggi è stata intitolata “La festa a Macron”, rimando “ironico” anche al compimento del primo anno di governo per l’inquilino dell’Eliseo. L’iniziativa è stata organizzata dalla sinistra radicale France insoumise, guidata da Jean-Luc...

Parigi - migliaia in piazza contro Macron : 19.41 Tensione in piazza della Bastiglia a Parigi durante il corteo della sinistra radicale contro il presidente Macron. Una cinquantina di persone a volto coperto ha assaltato il furgone di Radio France, rotto i finestrini e lanciato un lacrimogeno all'interno. Il corteo ha raccolto migliaia di manifestanti che contestano le riforme del presidente a un anno dall'elezione. Ingenti le misure di sicurezza dopo le violenze del primo maggio. Otto ...

Formula E - l'e-prix di Parigi una sfida contro l'inquinamento : ROMA - Il 28 aprile la Formula E torna a Parigi . Dopo Roma tocca alla capitale francese ospitare il circo elettrico e la prima cittadina Anna Hidalgo non nasconde la soddisfazione: 'Combattere l'...

Scontro sulla legge Macron - Parigi come Calais?/ Tendopoli nella capitale : è emergenza immigrazione : Parigi è diventata come Calais? Le politiche sull'immigrazione stanno creando molte polemiche attorno a Emmanuel Macron e l'approvazione della nuova legge in materia divide il suo partito...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:13:00 GMT)

Tim - asse Germania-Usa contro Parigi : Sorpresa: nella guerra contro i francesi di Vivendi sulla governance di Tim, gli americani di Elliott fanno asse con i tedeschi. Con una partecipazione dell'1% sul capitale ordinario, il gestore di ...

Da Parigi dichiarazioni minacciose e aggressive contro la Siria - : "Se verrà adottata la decisione sui bombardamenti, non ve lo dirò, anche il presidente della Repubblica non ve lo dirà." Il capo di Stato ne parlerà almeno con il primo ministro, con il ministro degli ...

Un viaggio di ricerca antropologica Occhisulmondo a Parigi per indagare il dramma dello scontro sociale fra culture diverse : ... la piéce viene ricollocata ai nostri giorni, e Venezia diventa Europa, che al momento rappresenta il centro dell'economia occidentale che viene attaccata da una cultura 'mora'. Una cultura che va a ...

Francia-Arabia Saudita : incontro presidente Macron erede al trono saudita - Parigi rafforza cooperazione con Riad : "Pieno sostegno alla sicurezza dell'Arabia saudita, condanna dell'attività balistica proveniente gli Houti, volontà di trovare una soluzione politica al conflitto e grande esigenza umanitaria nei ...

M5S : "Giusto andare contro Parigi ma attenzione al fondo di Singer" : 'Va recuperata quell'infrastruttura caduta in mani straniere' «Non c'è nessuna grande coalizione dietro il via libera all'operazione Cdp-Tim» fanno sapere i 5 Stelle. «Non diciamo bravo governo, che ...

Schengen - Parigi prolunga controlli : 23.08 Bruxelles ha ricevuto la notifica del governo di Parigi di un prolungamento di altri sei mesi dei controlli alle frontiere interne all'area Schengen,per il rischio terrorismo. Lo conferma un portavoce della Commissione Ue. Bruxelles, che insiste sulla necessità di un ritorno alla normalità dell'area, valuterà la misura. I controlli, che sarebbero scaduti a fine aprile, resteranno in vigore fino a ottobre. Nessuna notifica invece da ...

Parigi - è caos contro la riforma dei treni : sciopero - proteste e scontri in città : Ribellione in Francia. In contemporanea con il primo grande giorno di sciopero dei treni, diverse migliaia di manifestanti sono scesi in strada a Parigi per protestare contro la riforma...

In migliaia a Parigi contro la riforma dei treni - tensione con la polizia : In contemporanea con il primo grande giorno di sciopero dei treni, diverse migliaia di manifestanti sono scesi in strada a Parigi per protestare contro la riforma ferroviaria voluta dal presidente Emmanuel Macron. Al corteo, tra la Gare de l’Est e la Gare Saint-Lazare, si è aggiunta anche una folla di studenti che ha tenuto a solidarizzare con i fe...

