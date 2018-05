Parco del Vesuvio | tagliano pini | denunciate 8 persone

Auto contro il muro di recinzione del Parco archeologico Scolacium - un ferito : È di un ferito non grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle ore 4.30 circa sulla SS106 al Km 192+600 direzione Sud in loc. Roccelletta nel comune di Borgia , CZ, . La ...

Un Parco motoristico tra le risaie del vercellese : ... cui era intitolata la Centrale e che oggi dà il nome alla nostra Società " commenta Vittorio Piazza, amministratore di Galileo Ferraris Srl - In un'ottica di economia circolare il progetto di ...

Domenica visite guidate al castello e al Parco del Roccolo di Busca : Domenica 20 maggio, dalle 14,30 alle 19, seconda apertura stagionale per il castello e il parco del Roccolo di Busca , Strada Romantica 17, . Il biglietto d'ingresso, comprensivo della visita guidata, ...

Ambiente : nel Parco del Pollino l’albero più vecchio d’Europa : L’albero più vecchio d’Europa? Si trova in Italia, nel Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un pino loricato, che vanta 1.230 anni di vita, soprannominato “Italus“. A stabilire l’età dell’albero emblema del Parco è stato un gruppo di ricercatori, il cui studio è stato pubblicato su “Ecology, Ecological Society of America”. La ricerca è stata condotta con un metodo innovativo, che combina la ...

È in Italia l’albero più vecchio d’Europa : ha 1230 anni ed è nel Parco del Pollino : L’albero più vecchio d’Europa è “Italus“, un pino loricato di 1.230 anni che sorge nel Parco Nazionale del Pollino, area protetta suddivisa tra le province di Cosenza, Potenza e Matera. A stabilirne l’età è stato un team di ricercatori che hanno pubblicato il loro lavoro sulla rivista “Ecology, Ecological Society of America“. “La ricerca – riferisce un comunicato del Parco nazionale del ...

Al via la nuova edizione della rassegna Parco Tittoni a cura di Mondovisione : Spettacoli da vedere seduti, magari meditando sulle amache, tra gli alberi del boschetto magico. Immancabile, il giovedì torna lo storico appuntamento con il Nasty Party , la serata da ballare più ...

Renzo Rubino il 21 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma : “Rubinoland” al Teatro Studio il 21 maggio 2018 ore 21:00 Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Custodire” (https://www.youtube.com/watch?v=CXMjXcZD2G0) brano prodotto da Giuliano Sangiorgi, Renzo Rubino presenta un nuovo spettacolo il 21 maggio a Roma, all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli). “Ma vallo a spiegare a tutti che sono del segno dei pesci, innamorato della lentezza, se decido di perdermi mi ...

Rosàlia De Souza all’ Auditorium Parco della Musica : “Ho pensato a questo nuovo album Tempo come un’analisi di quello che sono, di quello che ho vissuto e di quello che inevitabilmente ho lasciato dietro. Penso che le mie origini, il modo in cui il mio popolo guarda la vita, hanno avuto una grande parte nel concepirlo; per questo ho deciso di ritornare all’origine della bossa nova, genere che racconta l’amore nelle sue diverse forme: sogno e realtà, passione e cinismo, desideri e ...

Roma - al via il Festival del verde e paesaggio all'Auditorium Parco della Musica : cultura corsi e mestieri in mostra : Al via domani e fino a domenica 20, l'ottava edizione del Festival del verde e del paesaggio, sul giardino pensile dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Fiori, piante, giardini, paesaggi, ...

Mestre - maxi rissa al Parco tra immigrati e forze dell'ordine : pugni e sputi contro vigili e militari : maxi rissa a Mestre dove domenica pomeriggio, militari e vigili urbani sono intervenuti per una lite tra 2 spacciatori e tossicodipendenti e sono stati aggrediti mentre l'auto della polizia locale ...

Parco di Monza - ritorna lo spettacolo della Pedala coi Lupi! : ...davvero imperdibile per Pedalare nel Parco di notte e per vivere una serata speciale che inizia dalle ore 18.00 con l'apertura della birreria artigianale con cucina e l'inizio degli spettacoli di ...

Bioblitz 2018 - due giorni alla scoperta della natura al Parco della Maremma : il programma : L'evento fa parte delle giornate della citizen science " la scienza partecopata dai cittadini ", rientra nella Giornata europea dei parchi e nella Notte dei musei 2018 e ha il patrocinio del Comune ...

Archeologia : il Parco di Selinunte “potrà diventare una vera e propria industria culturale al servizio del territorio” : “Sto preparando un articolo nel collegato alla Finanziaria Regionale che prevederà il passaggio del Parco Archeologico di Selinunte a Titolo Primo, significa dare piena autonomia a Selinunte così come l’ha già Agrigento e dunque tutto ciò che il Parco introita lo può reinvestire con l’assoluta libertà, fatte salve quelle che sono le normali leggi di contabilità dello Stato, per attività riguardanti la manutenzione, la promozione, la gestione ed ...

Biblioteca degli Alberi : il 3° Parco più grande del centro di Milano : Verrà inaugurata ad ottobre la Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova, 3° parco più grande del centro di Milano. Progettaata dallo studio olandese Inside Outside/ Petra Blaisse di Amsterdam, in collaborazione con lo studio Giorgietta di Milano, racchiuderà in 9,5 ettari di estensione 90 mila piante tra siepi, arbusti, rampicanti e piante acquatiche. Essa verrà suddivisa in 3 zone principali: una più ampia fra Melchiorre Gioia, Via Pirelli e Via ...